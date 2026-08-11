自拍要P圖 幸福感較低

網絡及社交媒體世界與Z世代關係密不可分，既從中得到不少資訊，同時亦面對無止境的自我認同問題。調查發現大部分受訪Z世代在社交平台發布相片前都會修圖消除外表瑕疵；愈會修圖的人，自我批評愈多，外貌自信愈低，幸福感也愈低。專家及關注團體呼籲社會正視青少年的心理健康需要，並接納更包容、更正向自我接納文化。 香港情緒健康學會會長、精神科專科醫生林美玲表示，青少年情緒健康需要關注，「世衛數據指出，2025年15至29歲群組的死亡原因，自殺排第三位，比2024年上升一位；中大早前的研究也發現，多達24.4%的6至17歲學童與青少年曾受到精神困擾。」

不滿意自己外表 為了解青少年修圖背後的原因，香港情緒健康學會與浸信會愛羣社會服務處向11至30歲人士作出問卷調查。結果發現70%受訪者在發布自拍前曾修圖，尤其女士、大專生及職青；而最常見5個修圖行為是修飾或遮掩外表瑕疵、皮膚更光滑、更瘦、讓牙齒變白，以及突顯臉部特徵。雖多數人對外表有一定自信，但亦有隱憂，如近四成人渴望大幅改變外表；超過三分之一人不喜歡鏡中/相中的自己；逾三分之一人不滿意自己外表。 自我關愛水平偏低

浸信會愛羣社會服務處助理總幹事盤鳳愛指出，「整體而言，約12%受訪者的『自我關愛』水平偏低，其中20%常自我批評(成年人比例高)，另有20%甚少善待自己(未成年者比例較高)。近半數人的身心健康屬『需要關注』水平。」

林美玲補充，「Z世代發布自拍前傾向修整外表，或反映他們對自己外表的不滿或憂慮；分析亦可見，修圖行為與自我批評高度正相關。自我批評愈多，外貌自信愈低，愈傾向修圖，整體幸福感亦會愈低。」 學校職場助培養抗逆力 為助青少年提升自信、學懂善待自己、停止過分自我批評，盤鳳愛建議從兩方面出發，「在學校可推行一些獎勵計劃，推動學生建立人際關係，包括朋輩與老師等，從真實互動接納自己和他人；透過交流、分享問題得到情緒連繫，以及接納自己不同的情緒，從而建立自我和產生歸屬感。對於初入職場人士，面對全新人際網絡或有不同情緒需要，如希望得到別人認同等，建議企業優化EAP計劃，加強貼地的韌性培訓與情緒支援，並以趣味方式助員工紓壓。」