第三場講座：凝聚社區關愛力量 中西醫攜手助癌症病友身心重建

癌症健康講座後互動時間

癌症康復期的情緒支援與體質修復，是香港病友及家屬日益關注的健康課題。由醫療健康推廣協會Medical And Health Advancement Federation (MHAF) 主辦、協辦單位「伴您同行復康會」全力協調，並由華人藥業有限公司贊助的「身心重建：癌症康復期的情緒支援與體質修復」健康講座，已於 2026 年 8 月 6 日在梁顯利油麻地社區中心順利舉行。現場全場爆滿，吸引了大批癌症病友及其家屬齊聚一堂，氣氛溫馨熱烈。 是次免費社區健康講座為「華人藥業贊助 – 癌症關愛計劃」系列講座的第三場，專為正處於治療期或康復期的癌症患者及其家屬而設。活動旨在透過中西醫學與精神心理學的結合，為患者及照顧者提供全方位的心理壓力疏導、情緒管理技巧、藥膳食療與中醫體質修復知識。

癌症康復期身心重整：精神科專科醫生與中醫師的調養策略 講座特別邀請了精神科專科醫生何雅莉醫生及註冊中醫師陳洛志醫師擔任主講嘉賓。何雅莉醫生從精神心理學角度出發，講解患者與家屬在面對癌症治療及康復期時常見的焦慮、抑鬱與心理壓力。何醫生傳授了實用的情緒管理與心理調適技巧，協助病友與家屬建立積極的抗癌心態與身心重整藍圖。 註冊中醫師陳洛志醫師則從中醫的角度切入，分享適合癌症康復期的調養心得。針對病友在治療後常見的體質虛弱與疲勞，陳醫師現場手把手教學神門穴、內關穴、三陰交的穴位按摩，有助患者安神助眠、調和氣血。而針對癌症術後免疫力下降的問題，陳醫師剖析傳統靈芝及靈芝孢子在現代護理的應用，並詳細講解了適合康復期的藥膳食療與體質修復策略，引導病友如何透過溫和的食療漸進式調理體質。兩位講者的分享相輔相成，為出席者提供了中西合璧的身心康復方案，全方位支援病友康復進程。

華人藥業鼎力支持 科研為本守護大眾健康 推動社區健康教育及支援頑症患者，需要社會各界的共同參與。本次講座得以順利舉行，有賴於華人藥業有限公司的鼎力贊助。成立於1988年的華人藥業，一直秉持「中西薈萃、科研為本」的理念，旗下品牌如「樂道」及「愛完全」在市場上廣受認可。 華人藥業始終走在中醫藥學現代化的前沿，長期與本港大學及科研機構開展緊密合作。無論是守護日常健康的「樂道三七」、「大學蟲草」、「大學靈芝」，還是專為抗頑保健而設的「大學褐藻糖膠」 、「大學靈芝孢子油」及「大學雲芝」，均運用了大學研究實證，以嚴謹的科研標準把控產品品質，為廣大關注健康人士提供專業科學的日常保健選擇。透過是次贊助，華人藥業以行動踐行ESG企業社會責任，更體現了其守護大眾健康的核心價值。

MHAF 推動醫療公關 專業講座服務惠及社群 除了華人藥業的贊助，本次活動亦得到了協辦單位「伴您同行復康會」的全力協助。這種跨界別的合作模式，正是醫療健康推廣協會（MHAF）一直倡導的理念。作為獲稅務局第88條豁免繳稅的註冊慈善機構，MHAF一直致力於推動香港市民，特別是長者、長期病患者及弱勢社群的身心健康。 作為專業的醫療衛教平台與醫療公關推廣機構，MHAF 積極配合政府「基層醫療健康藍圖」，透過社區外展及企業服務提升大眾疾病預防認知。協會提供多元化的講座服務，涵蓋疾病預防、職業健康、精神健康及長者保健等範疇。除了社區公益講座，本會更提供靈活的「企業員工健康講座」服務，由龐大的醫療專業網絡（包括專科醫生、中醫師、營養師及物理治療師等）親赴貴公司主講，支援單次主題、健康週或度身訂制內容，協助企業將醫學衛教知識融入員工福利。