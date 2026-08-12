柔軟度｜後天拉筋可否提升柔軟度？柔軟度變差或與4個原因有關 久坐族要特別注意

很多人認為身體的柔軟度是天生的，柔軟度也不完全等同於拉筋，而是牽涉到身體不同的層面，包括肌肉長度、肌筋膜等。有物理治療師指，如果察覺柔軟度開始變差，可能與4大成因有關。
柔軟度與拉筋習慣有關？
台灣物理治療師林哲銘指，不少人認為柔軟度與拉筋習慣多與少有關，但其實柔軟度也牽涉到身體很多習面，包括肌肉長度與延展性、神經系統的保護性張力及關節活動度也有關。林哲銘指，柔軟度是天生的，但亦可以靠後天練習，而努力空間其實比想像中更加大。
柔軟度為何會變差？
久坐不動：現代人多以久坐不動的生活模式生活，如打工仔會長時間坐在電腦桌前，當長期維持同一姿勢，可能會令某些肌肉處於縮短狀態，肌肉長度也會因此適應性縮短，就算站立或換成其他姿勢，身體也會感到繃緊。
肌肉失衡與激痛點：久坐不動的生活模式可能會導致肌肉力量及長度失衡，例如當核心肌群無力，可能會令身體過度依賴其他肌肉來維持穩定，導致這些肌肉過度代償而緊繃。另外如肌肉過度使用或長期受壓，會在肌筋膜中形成激痛點，觸摸時會有明顯的疼痛感，也可能會轉移至其他位置使肌肉活動受限，甚至影響關節活動度。
慢性壓力與神經敏感化：都市人每日營營役役，難免會累積壓力。但慢性壓力會令神經系統長期處於敏感狀態，令肌肉長期繃緊，難以放鬆；如身體有舊患或長期疼痛，神經也會傳遞緊繃訊號，限制身體活動。
不當的運動與訓練：雖然適當運動對身體有益，但如長時間只維持單一訓練也可能影響柔軟度，例如只注重力量訓練而忽略伸展，或是運動後沒有足夠的恢復，都可能導致肌肉僵硬。而錯誤的誤的伸展方式，例如過度拉扯或沒有足夠的熱身也可能會令肌肉出現微小撕裂，啟動身體的保護機制而限制柔軟度。