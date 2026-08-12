柔軟度｜後天拉筋可否提升柔軟度？柔軟度變差或與4個原因有關 久坐族要特別注意

很多人認為身體的柔軟度是天生的，柔軟度也不完全等同於拉筋，而是牽涉到身體不同的層面，包括肌肉長度、肌筋膜等。有物理治療師指，如果察覺柔軟度開始變差，可能與4大成因有關。

柔軟度與拉筋習慣有關？ 台灣物理治療師林哲銘指，不少人認為柔軟度與拉筋習慣多與少有關，但其實柔軟度也牽涉到身體很多習面，包括肌肉長度與延展性、神經系統的保護性張力及關節活動度也有關。林哲銘指，柔軟度是天生的，但亦可以靠後天練習，而努力空間其實比想像中更加大。

柔軟度為何會變差？ 久坐不動：現代人多以久坐不動的生活模式生活，如打工仔會長時間坐在電腦桌前，當長期維持同一姿勢，可能會令某些肌肉處於縮短狀態，肌肉長度也會因此適應性縮短，就算站立或換成其他姿勢，身體也會感到繃緊。 肌肉失衡與激痛點：久坐不動的生活模式可能會導致肌肉力量及長度失衡，例如當核心肌群無力，可能會令身體過度依賴其他肌肉來維持穩定，導致這些肌肉過度代償而緊繃。另外如肌肉過度使用或長期受壓，會在肌筋膜中形成激痛點，觸摸時會有明顯的疼痛感，也可能會轉移至其他位置使肌肉活動受限，甚至影響關節活動度。