勿將睡得差當作日常！醫生：影響工作、情緒就應接受睡眠評估

睡眠門診最常見的迷思，是認為「睡得快、睡得久，就代表睡得好。」事實上，評估睡眠不能只看睡了幾個小時，更重要的是睡眠是否連續、睡覺時呼吸是否正常，以及白天是否能維持良好的精神狀態。

睡得久不代表睡得好 打鼾恐是睡眠窒息症警號 光田綜合醫院耳鼻喉頭頸部、專精於睡眠障礙與睡眠外科治療的黃聖凱醫生表示，打鼾是睡眠呼吸中止症最常見的警訊之一，卻經常被誤認為只是睡得熟。若合併睡眠中反覆呼吸中止、睡醒仍疲倦、白天嗜睡或注意力下降等情形，就應接受進一步評估。 睡不好不一定是失眠 長期恐增加心血管疾病風險 「很多人不是睡太少，而是從來沒有睡好。」長期睡眠品質不佳，即使睡眠時間足夠，也可能增加高血壓、心血管疾病、代謝異常及認知功能下降等風險。他提醒，睡不好不一定都是失眠，也可能是睡眠窒息症等睡眠疾病，應先找出真正原因，而非自行判斷或忽略警號。

睡眠窒息症治療多元 是否手術須由醫生評估 黃聖凱醫生表示，睡眠窒息症會依阻塞位置及嚴重程度規劃個別化治療，除體重控制、正壓呼吸器外，部分符合條件的患者也可透過睡眠外科手術改善呼吸道狹窄，甚至運用達文西機械臂進行口咽與舌根減積等治療。 睡眠窒息症並非成人專利，黃聖凱醫生提醒，孩子若長期打鼾、睡眠不安穩，白天表現過動或學習表現下降，建議及早接受睡眠專科評估。

安眠藥不是唯一治療方式 切勿自行停藥或與酒精併用 身心科楊孟凡醫生表示，不少人對安眠藥存有迷思，例如擔心會產生依賴、認為服藥代表病情嚴重，或以為失眠只能靠藥物治療。事實上，安眠藥只是失眠治療工具之一，是否需要使用，仍須依失眠原因、症狀嚴重程度及生活功能受影響情形，由醫生整體評估，而非所有睡不好都需要藥物治療。 楊孟凡醫生指出，臨床最常見的錯誤使用方式，包括自行停藥、擅自增加劑量、服用他人藥物或與酒精併用，都可能增加用藥風險。