癌症患者失眠、焦慮點算好？研究：瑜伽介入與身心症狀改善或有關

不少癌症患者在經歷手術、藥物、化放療等主要治療後，可能仍長期受到失眠、焦慮、疲憊及情緒問題影響。一項近期於美國臨床腫瘤學會(ASCO)年會上發表的最新研究顯示，參與者經歷一套專為癌症倖存者設計的瑜伽課程後，觀察到其睡眠及情緒相關指標的表現優於對照組。從該研究結果可見，瑜伽等非藥物治療選項未來或可作為癌後支持性照護的評估參考方向之一，但是否適用於所有癌症患者，仍須由醫療團隊依個別情況評估。

九成半癌友曾經歷失眠 研究評估瑜伽介入潛在效益 根據ASCO官方新聞稿指出，高達95%的癌症倖存者在治療期間或治療後曾出現睡眠障礙或失眠問題，超過半數曾有情緒障礙、焦慮或疲勞等症狀。而本次研究為第三期隨機對照試驗，研究團隊透過美國國家癌症研究所社區腫瘤研究計畫(NCORP)，於全美12家社區腫瘤醫療機構招募共410名、平均年齡為54歲的非轉移性癌症倖存者。參與者中96%為女性、93%為白人，約75%為乳癌患者，均已完成主要治療2至24個月，並具有中度以上的睡眠障礙，在研究開始前3個月內未曾參與瑜伽活動。

研究人員將參與者隨機分配為兩組，其中204人接受標準癌後照護，包括維持性治療、追蹤和副作用監測，另206人則在標準照護之外，同時參與名為「癌症倖存者瑜伽」(Yoga for Cancer Survivors，YOCAS)的介入課程，共為期4周，每周兩次、每次75分鐘，同時參與者被要求每周額外進行至少30分鐘居家練習。課程內容包含18種哈達瑜伽(Hatha Yoga)與修復瑜伽(Restorative Yoga)動作，著重緩慢、輕柔的動作，並搭配呼吸技巧及正念練習。 研究：瑜伽與焦慮和疲勞減輕可能有關 或可成癌症照護評估參考

過程中，研究人員透過盤斯心情量表(POMS)以及失眠嚴重度量表(ISI)評估參與者的情緒和睡眠狀況。結果顯示，瑜伽組在介入後，整體情緒困擾、焦慮與疲勞程度等指標出現下降，而標準照護組則未觀察到類似變化。進一步分析發現，瑜伽組的POMS總分平均下降5.08分，疲勞分數下降1.49分，焦慮分數下降0.72分。此外，研究同時觀察到，瑜伽組參與者的睡眠相關指標有所變化，數據顯示可能部分與情緒困擾及疲勞感減輕有關，其長期影響仍有待後續研究進一步釐清。

研究第一作者、美國羅徹斯特大學醫學中心外科部、癌症專家Yuri Choi研究助理教授表示，癌症倖存者常面臨情緒困擾、焦慮、疲勞及失眠問題，但目前尚無統一的標準治療方式。本次研究結果顯示，瑜伽的介入與部分身心症狀指標的變化存在關聯性，未來或許可作為癌症支持性照護策略的參考方向之一。接下來的研究將持續追蹤YOCAS的長期效益，並評估線上課程與行動應用程式等數位化模式的效果和可行性。