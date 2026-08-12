gluten free意思｜麥麩不耐症是甚麼？中醫拆解原因 嚴格禁食減症狀

如果在食用任何含有麩質的穀物後出現腹瀉、體重減輕和脹氣等情況，則可能患上麥麩不耐症，以下將簡介何謂麥麩不耐症，也講述中醫如何處理此症。
麥麩不耐症是甚麼？
麥麩不耐症(Coeliac disease)是一種由麩質引起的自體免疫反應，當患者進食含有麩質的穀物，如小麥、大麥、小麥片、黑麥和麵筋等後便會出現不適症狀，包括：
皮膚乾癢、具水泡皮疹 (皰疹性皮膚炎)
缺鐵性貧血
骨質疏鬆
牙齒琺瑯質受損
嘴部潰瘍
頭痛和疲勞
關節痛
胃酸逆流和胃灼熱
錯過月經周期
不孕或流產
嬰幼兒則較易出現消化問題，如腹部脹氣與疼痛、慢性腹瀉、嘔吐及便秘等。
中醫如何看麥麩不耐症？
台灣中醫師羅珮琳在Facebook專頁上分享有關麥麩不耐症，她分享一個7歲男童的個案，指7歲男童只要食麵後就會出現嚴重脹氣，導致體重只有15公斤，近期更因天氣熱而令胃口變得更差。
羅珮琳解釋，中醫消化系統歸於脾胃，脾主運化水分及營養，特性為喜燥惡濕，將脾比喻為泥土喜歡乾燥以升清，厭惡濕邪阻氣。夏天外在的暑熱與濕氣交互影響，暑濕之邪最易侵犯脾胃，當濕邪困阻中焦腸胃時，脾氣不升，胃氣不降，脾胃功能差的無論大人或小孩都會出現胃口極差、不想吃東西的情況。
另外由於男童在吃到麵就嚴重脹氣，或患有麩質不耐症。她指小麥的皮稱為麥麩，中醫認為麥麩性涼，能清熱、止汗；而小麥種仁則是性溫，吃多了容易助熱、生濕。小麥加工品成精製麵粉，如果發酵不當或經過煎炸的麵食的性質偏於黏滯，進入胃腸後難以運化，極易造成食積。腸胃氣機被黏滯的食物阻礙，無法順暢運行，便會產生嚴重的氣滯脹氣。
羅珮琳建議，如子女患有麩質不耐症，應嚴格控制子女飲食，戒斷麩質至少1至3個月，改以白米、山藥、地瓜易消化且能健脾的食物為主。
她其後為男童處方健脾去濕、消脹氣、助消化的中藥，男童的腸胃症狀大幅改善，食量增加也不會吃太多就嘔吐。