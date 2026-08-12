腎病｜腎有事夏天可以食咩水果？食錯恐致心律不正！整合21種夏日常見水果鉀含量

腎病患者不等於不可以吃水果，關鍵在於「選對種類」與「控制分量」！有醫生指出，許多腎臟病患者在面對水果攤時，常因擔憂鉀離子攝取過量而陷入選擇困難。腎功能下降時，體內鉀離子排泄能力減弱，若攝取過多高鉀水果，可能引發高血鉀症，進而影響心臟節律。然而，這並不代表腎友需完全避免水果，而是應建立正確的選擇標準與分量控制觀念。醫生整合了21種夏日常見水果鉀含量，讓腎病患者安全放心地食用水果。

腎病｜腎有事夏天可以食咩水果？ 腎臟專科醫生林軒任在其facebook專頁上分享指，有腎病患者向他表示，每次選擇水果時，都要思考鉀含量、可食用量等等，最後都會放棄不買。他整合了夏天的水果，並分為紅、綠、燈，但他強調，紅綠燈分類法並非「能吃」與「不能吃」的二分法。大多數水果其實屬於「黃燈區」，關鍵在於攝取的份量。腎臟是身體排鉀的主要出口，腎功能下降時鉀容易累積，但會不會影響健康，關鍵在於「一天攝取的鉀總量」，而非單一水果的鉀含量。

腎病｜21種夏日常見水果鉀含量 此外，個人可容許的水果種類與份量，會受到腎功能分期、近期血鉀數值、是否合併糖尿病及目前用藥(如ACEI/ARB類降壓藥、保鉀利尿劑等)影響。以下分類屬一般性原則，具體飲食規劃仍應諮詢主診醫生或營養師。 紅燈區：高鉀水果(需嚴格限制) 此區水果每100公克鉀含量多超過250毫克，或因單次食用體積較大而容易造成鉀攝取過量。對於慢性腎臟病第3b期以後、接受透析治療、或近期血鉀偏高者，建議暫時避免；血鉀控制穩定之早中期腎病患者，則可「極嚴格控制分量」下偶爾少量食用。

1. 榴槤：436 mg/100g 建議：一小塊50公克為限。 2. 釋迦：390 mg/100g、780至1170mg/顆 建議：一次最多兩湯匙份量。 3. 牛油果：700至900 mg/顆 建議：一次不超過半顆，避免打成牛油果奶。 4. 香瓜／美濃瓜：225-338 mg/100g 建議：切盤分食最易過量，應一次一片為限。 5. 奇異果：綠色291mg/100g、金色252 mg/100g 建議：一天以一顆為限。 6. 龍眼／桂圓：鮮果282mg/100g、桂圓乾600毫克 mg/100g 建議：鮮果10顆為限，桂圓乾應避免。 7. 小番茄：269 mg/100g、800mg/盒 建議：一次10顆，計入當日水果額度。 8. 哈密瓜：259 mg/100g、500mg/船形大片

建議：一次以兩小片為限。 黃燈區：中鉀水果 黃燈區每100公克鉀含量在150至250毫克之間。最大的危險在於「我以為比較安全」的心理鬆懈，而不知不覺吃過量。血鉀穩定者可適量食用，但仍需注意分量，避免加工濃縮形態。 1. 車厘子：236 mg/100g 建議：一次10顆為限。 2. 紅火龍果：紅白心約219至226 mg/100g、880mg/一顆 建議：紅心品種會使尿液變紅(無害但易誤認為血尿)。建議一次半顆。 3. 水蜜桃：200-300 mg/100g 建議：一次半顆，不喝罐頭糖水。 4. 百香果：200 mg/100g 建議：酸味常掩蓋糖與鉀的含量。建議一次一顆，避免濃縮果汁製品。

5. 木瓜：186 mg/100g 建議：一次半顆，湯品只吃肉不喝湯。 6. 荔枝：185 mg/100g 建議：一次10顆，絕不空腹食用。 7. 紅寶石西柚：184 mg/100g 建議：它會與降血壓藥、降血脂藥、抗排斥藥產生交互作用。服藥者應先確認用藥安全。 8. 珍珠番石榴：176 mg/100g、387mg/一顆 建議：一次半顆，夜市切盤別配酸梅粉。 綠燈區：低鉀水果 這些水果每100公克鉀多在100到180毫克以下，低鉀、也常低磷低鈉。血鉀穩定者(包含中後期，除非醫師另有指示)相對可以安心享用。但「綠燈」依然是「適量」的綠燈，分量感永遠是那把鑰匙。

1. 蘋果：158至195 mg/100g 建議：不榨汁、不削皮。 2. 西瓜：約170 mg/一杯、560mg/一片 建議：切一杯小丁，限水者需計入水分總量。 3. 菠蘿：180 mg/一杯 建議：不榨汁、不吃菠蘿乾。 4. 提子： 建議：避免提子乾。 5. 蓮霧：100至125 mg/100g 建議：一次兩三顆，甜度高的品種需注意醣類攝取。

腎病｜吃水果前3大重點 林醫生提醒，腎臟病患者吃水果前有3大重點： 1. 鮮果永遠比加工優勝： 果汁、果乾、冰沙、蜜餞等加工型態，因脫水濃縮或去除纖維，鉀與糖的濃度均顯著提升，且份量不易掌控。可目測份量之新鮮水果，為最安全之攝取形式。 2. 份量比選項更重要： 即使是低鉀水果，大量攝取仍可能超標；反之，高鉀水果在嚴格控制份量、且當日未疊加其他高鉀來源的前提下，血鉀穩定者仍有偶爾品嚐的空間。管理重點應為「全日總鉀攝取量」，而非僅聚焦於單一水果品項。