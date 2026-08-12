瞓覺唔開冷氣恐增心臟病中風風險 半夜大量出汗是警號！醫生教4招抵抗夜間高溫

高溫的威脅不只局限於白天，晚上也可能會帶來致命風險。有醫生指出，在這種高溫天氣下，夜間高溫是被低估的健康風險，當夜晚失去降溫機會，就可能會造成隱形威脅。不但會增加心臟病及中風的風險，晚上大量出汗更有可能是警號。醫生指出，有4大方法有助抵抗夜間高溫。

瞓覺唔開冷氣恐增心臟病中風風險

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，早上的高溫的防護措施可以有防曬、補水、減少戶外活動等。然而，夜間氣溫未能有效下降是經常被忽略的危險因子。當夜晚持續高溫，人體便喪失了重要的散熱與修復窗口。

研究顯示，夜間高溫本身即為死亡率的獨立危險因子。即使校正白天高溫的影響，夜間高溫仍與全因死亡、心血管疾病及腦中風風險的增加顯著相關。即代表炎熱的夜晚並非單純的不舒適，而是具有實質生理威脅的環境壓力。