瞓覺唔開冷氣恐增心臟病中風風險 半夜大量出汗是警號！醫生教4招抵抗夜間高溫

高溫的威脅不只局限於白天，晚上也可能會帶來致命風險。有醫生指出，在這種高溫天氣下，夜間高溫是被低估的健康風險，當夜晚失去降溫機會，就可能會造成隱形威脅。不但會增加心臟病及中風的風險，晚上大量出汗更有可能是警號。醫生指出，有4大方法有助抵抗夜間高溫。
瞓覺唔開冷氣恐增心臟病中風風險
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，早上的高溫的防護措施可以有防曬、補水、減少戶外活動等。然而，夜間氣溫未能有效下降是經常被忽略的危險因子。當夜晚持續高溫，人體便喪失了重要的散熱與修復窗口。
研究顯示，夜間高溫本身即為死亡率的獨立危險因子。即使校正白天高溫的影響，夜間高溫仍與全因死亡、心血管疾病及腦中風風險的增加顯著相關。即代表炎熱的夜晚並非單純的不舒適，而是具有實質生理威脅的環境壓力。
夜間高溫造成的5大威脅
黃醫生指出，人體在夜間本應經歷核心體溫下降、心跳減緩、血壓降低、細胞修復與深層睡眠等生理調節過程。這些變化是身體恢復日間耗損的必要條件。當夜間環境溫度過高時，上述修復過程將受到干擾，可能引發以下連鎖反應：
持續性水分流失(脫水)
心血管系統負荷增加
腎臟血流減少
發炎反應持續活化
睡眠結構破碎，無法進入深層修復階段
這些效應在連續數晚累積後，對健康的影響將顯著放大，尤其對高齡者及慢性病患者更為明顯。
半夜大量出汗是警號！
黃醫生表示，若在炎熱夜晚出現以下症狀，應視為身體發出的預警訊號：
頭痛、頭暈
持續性疲倦感
噁心不適
心跳加速
大量出汗
尿量減少
若進展至意識混亂、昏厥、抽搐或體溫超過40°C，則屬緊急狀況，需立即求醫。
4招抵抗夜間高溫
黃醫生指出，為降低熱夜對健康的影響，可採取以下實證建議：
將冷氣設定於26至28°C，並搭配電風扇促進室內空氣循環
睡前適量補充水分
以溫水或涼水沖澡後再就寢
家中若有年長者，睡前應特別確認其身體狀況與環境溫度
白天的高溫是顯而易見的考驗；而夜間溫度居高不下，則是更具隱蔽性的健康威脅。認知熱夜的風險，並採取適當的降溫措施，是夏季自我保護中不可忽視的一環。