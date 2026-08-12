逾半港人高膽固醇 及早控制防發病

根據2020至2022年度人口健康調查，本港有52%人出現高膽固醇問題，情況相當嚴重，可是不少人直至通波仔或心臟病才知道自己膽固醇早已超標；病人組織「關心您的心」調查亦發現，高膽固醇患者對疾病管理仍存在不少盲點。 關心您的心名譽顧問、心臟科專科醫生梁達智表示，「膽固醇是脂肪的一種，是構成細胞壁、膽汁及各種荷爾蒙的主要成分。」人體內有約七成膽固醇由肝臟合成，並會按飲食的攝取量作調節平衡，當調節功能失效，便可能出現膽固醇過高。

高危一族要更關注 當低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)太高、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)太低，就可能令LDL-C在血管內壁沉積，使血管狹窄、出現動脈粥樣硬化。若粥樣硬化破裂，血小板便會積聚、修補，但同時阻塞血管，情況出現在腦血管會導致中風，出現於冠狀動脈即為心肌梗塞、心臟病發。 梁達智指，高危人士應更關注膽固醇，「包括有心血管病史、心血管病家族史、患有家族性高膽固醇血症、已知LDL-C過高、曾接受通波仔手術，以及肥胖、高血壓、糖尿病、吸煙飲酒等人士。」

控LDL-C愈低愈好 愈早愈好 歐洲心臟病學會(ESC)及歐洲動脈粥樣硬化協會(EAS)作出LDL-C管理指引，對於不同風險級別人士設定不同治療目標，風險愈高，LDL-C水平愈低，例如曾通波仔患者應維持LDL-C水平低於1.4mmol/L及原有水平一半或以下。梁達智強調，「控制LDL-C愈低愈好，愈早愈好，有助減低重大心血管疾病的累積風險。」