逾半港人高膽固醇 及早控制防發病

根據2020至2022年度人口健康調查，本港有52%人出現高膽固醇問題，情況相當嚴重，可是不少人直至通波仔或心臟病才知道自己膽固醇早已超標；病人組織「關心您的心」調查亦發現，高膽固醇患者對疾病管理仍存在不少盲點。
關心您的心名譽顧問、心臟科專科醫生梁達智表示，「膽固醇是脂肪的一種，是構成細胞壁、膽汁及各種荷爾蒙的主要成分。」人體內有約七成膽固醇由肝臟合成，並會按飲食的攝取量作調節平衡，當調節功能失效，便可能出現膽固醇過高。
高危一族要更關注
當低密度脂蛋白膽固醇(LDL-C)太高、高密度脂蛋白膽固醇(HDL-C)太低，就可能令LDL-C在血管內壁沉積，使血管狹窄、出現動脈粥樣硬化。若粥樣硬化破裂，血小板便會積聚、修補，但同時阻塞血管，情況出現在腦血管會導致中風，出現於冠狀動脈即為心肌梗塞、心臟病發。
梁達智指，高危人士應更關注膽固醇，「包括有心血管病史、心血管病家族史、患有家族性高膽固醇血症、已知LDL-C過高、曾接受通波仔手術，以及肥胖、高血壓、糖尿病、吸煙飲酒等人士。」
控LDL-C愈低愈好 愈早愈好
歐洲心臟病學會(ESC)及歐洲動脈粥樣硬化協會(EAS)作出LDL-C管理指引，對於不同風險級別人士設定不同治療目標，風險愈高，LDL-C水平愈低，例如曾通波仔患者應維持LDL-C水平低於1.4mmol/L及原有水平一半或以下。梁達智強調，「控制LDL-C愈低愈好，愈早愈好，有助減低重大心血管疾病的累積風險。」
認知及警覺性不足
早前關心您的心向心血管病患者作出問卷調查，發現過半數受訪者不知自身膽固醇水平，逾六成不知道控制目標指數；部分患者自稱達標，惟出現過冠狀動脈阻塞的患者中，逾四成的LDL-C仍然高於建議上限，顯示他們對膽固醇控制的認知和警覺性不足。關心您的心主席梅卓能指，近七成患者對再有心血管事件感擔憂，甚至出焦慮或抑鬱症狀；逾九成受訪者願意進一步了解治療選擇，惟僅一成曾獲醫生介紹。
針劑助達標
改善飲食習慣，可降LDL-C約一至兩成，例如避免進食反式脂肪、減少進食飽和脂肪、增加纖維攝取等。若LDL-C水平仍未達標，便需要使用藥物，例如他汀類、依折麥布、貝培多酸等。雖然高劑量他汀類可減逾50%LDL-C，但有研究指逾六成患者仍未能達標，部分人亦因肌肉痠痛等副作用而不能用藥。梁達智指這類患者可考慮使用PCSK9抑制劑，「藥物可保護肝細胞表面的受體不被破壞，增加LDL-C的回收能力。單獨使用約可減低六成LDL-C水平；配合他汀類使用有相輔相成作用，將LDL-C壓得更低。」另有臨床研究證實，冠心病患者接受他汀類加PCSK9抑制劑治療，76周後動脈粥樣斑塊顯著縮小，進一步降低心血管危機。「現時有多種治療選擇降低膽固醇，未能達標的患者可與醫生商討治療策略。」