香港校際合唱節 2026線上合唱團 結合運動與音樂唱出拼搏精神

香港校際合唱節 2026 線上合唱團舉行首映禮及合唱團表演。

青少年成長路上面對繁重學業壓力，必須找出紓緩應對方法，其中運動與音樂不但可以解壓，更可提升韌性和自信。由慈善機構香港合唱新力量舉辦的「香港校際合唱節」(HKICF)，今年為第5年推出「線上合唱團」計劃，更夥拍凝動香港體育基金及社企「一個人一首歌」，將音樂與運動結合，並創作出主題曲《速速》，讓參與者在歌聲中建立自信，在運動中培養韌性。

歌聲呼應運動拼勁與活力 線上合唱團活動今年吸引了超過50隊合唱團，近2,500名中、小學生及社區合唱團成員參與，透過線上形式，帶動不同地域與年齡的參與者，以同一個主題、同一種熱情聚首，用歌聲呼應運動的拼勁與活力。

建立自信 擁抱挑戰 今次活動由「東華三院胡李名靜音樂發展中心」負責項目統籌，「大灣區管弦樂團」及「橄欖成長基金」作為計劃支持機構。 主禮嘉賓、香港特別行政區政府文化體育及旅遊局旅遊事務副專員朱瑞雯女士, JP表示，文化與體育能夠互相滋養，讓年青人從參與中建立自信、擁抱挑戰，並培養團隊合作及互勵互勉的精神。 香港校際合唱節藝術總監劉灝顯先生指，有幸得到「滙豐銀行慈善基金」支持，推動青少年的體育與身心發展。 凝動香港體育基金總幹事黃婷婷女士期望可以將日日做運動的精神推廣出去，面對繁重的學業時，可以一邊唱歌，一邊出一身汗，好好減壓。

主題曲《速速》由「一個人一首歌」共同創辦人馮穎琪小姐與周耀輝教授創作，希望作品能反映年青人的內心世界。 「線上合唱團 2026 凝動運動大使」運動員及歌手方力申先生，冀望將活動的影響力推廣至更多青少年，讓他們能在節奏與運動精神之間，找到屬於自己的舞台與方向。

參與名單(按筆畫序排列) 天水圍天主教小學合唱團 天主教聖母聖心小學合唱團 五旬節于良發小學高年級合唱團 五邑鄒振猷學校高年級合唱團 中華基督教青年會中學合唱團 仁濟醫院羅陳楚思小學初級組合唱團 仁濟醫院羅陳楚思小學高級組合唱團 共創明 Teen 佛教林金殿紀念小學高級組合唱團 明愛樂義學校 - 樂義合唱團 油蔴地天主教小學合唱團 東華三院小學聯校合唱團 東華三院王余家潔紀念小學合唱團 東華三院甲寅年總理中學合唱團 東華三院伍若瑜夫人紀念中學合唱團

東華三院吳祥川紀念中學合唱團 東華三院李東海小學合唱團 東華三院李賜豪小學合唱團 東華三院冼次雲小學合唱團 東華三院周演森小學合唱團 東華三院姚達之紀念小學（元朗）合唱團 東華三院馬錦燦紀念小學初級合唱團 東華三院馬錦燦紀念小學高級合唱團 東華三院高可寧紀念小學合唱團 東華三院曾憲備小學低年級合唱團 東華三院曾憲備小學高年級合唱團 東華三院港九電器商聯會小學合唱團 東華三院黃士心小學合唱團 東華三院蔡榮星小學合唱團 - 和星 東華三院鄧肇堅小學合唱團

東華三院鶴山學校合唱團 東華三院羅裕積小學合唱團 英華書院合唱團 保良局雨川小學合唱團 迦密柏雨中學歌詠團 香港兒童合唱團 香港紅卍字會大埔卍慈中學 香港校際合唱團 (小學組) 香港校際合唱團 (初中組) 香港校際合唱團 (高中組) 香港培道小學初級合唱團 荃灣公立何傳耀紀念小學合唱團 救世軍石湖學校 - Joyful Choir 救世軍林拔中紀念學校高級組合唱團 基督教香港信義會信愛學校合唱團 基督教國際學校 - 天使合唱團 順利天主教中學 - 順利女聲合唱團 聖公會白約翰會督中學合唱團

聖公會偉倫小學合唱團 聖公會榮真小學 - 榮真合唱團 新界鄉議局元朗區中學合唱團 農圃道官立小學合唱團 嘉諾撒聖心書院初級組合唱團 衛‧Sing 環亞集團合唱團 主題曲《速速》 曲：馮穎琪 詞：周耀輝 編：陳紀泓 監製：劉灝顯 野豹快快過山洞 樹葉靜靜落馬路 萬物若是在生也會變 也會變動 懷疑人生走兩步 平衡忙碌起段舞 如無其他方法更要轉 更要轉動 然後轉出一雙肩 會飛到一邊天 會捉到一刻相信追的很快到 沿途光速照亮 隨時聲速吶喊 人人速速到要好勝 更要好動

原來當心跳與面紅 能承受冷與酷 及痛 永遠要動 世界靠愛有溫度 大地用汗做紀錄 萬物或在最初也有⻆ 也有⻆逐 無原無因打喊路 但願全身都用腦 如無其他出處更要去 更要去路 然後去衝荊棘中 會穿到歡呼中 會聽到風的鞭策追的很快到 沿途光速照亮 隨時聲速吶喊 人人速速到要好勝 更要好動 原來當心跳與面紅 能承受冷與酷 及痛 永遠要動 深呼吸 再一次 深呼吸 看一切標竿多遠 青春多近 就在面前追的很快到 沿途光速照亮 隨時聲速吶喊 人人速速看你與我 百臂百足 原來當心跳與面紅