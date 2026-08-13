日本止痛貼｜小心NSAID成分 長期用可傷腎可發展至腎衰竭 血小板呼吸道也會受影響

不少港人到日本旅遊時都會買入當地的藥妝自用，不過要注意日本的NSAID止痛貼，或藏有損害腎臟、腸胃及呼吸道的風險。有腫瘤科醫生提醒，市民不應長期使用任何含NSAID成分的外用止痛貼。

日本止痛貼｜別以為外用就安全！

臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊在Facebook專頁上指，一位已完成治療、追蹤良好的乳癌病人，在年度身體檢查時突然發現腎功能指數升高。她本來無糖尿病、高血壓，也沒有服用其他已知腎毒性藥物。全身MRI篩檢正常，沒有腫瘤復發或轉移，亦沒有尿道炎的跡象。

後來再追問病史才得知她最近因肩頸痛而使用含NSAID成分的止痛貼，NSAID即代表非類固醇消炎止痛藥，與日本常見的EVE止痛藥成分相同，雖然只是外用，但黃麗珊解釋，NSAID止痛貼、止痛凝膠、噴劑，從皮膚吸收後仍然會進入血液循環，對腎臟、胃部、心血管，甚至呼吸道的影響，都不能完全忽略。