日本止痛貼｜小心NSAID成分 長期用可傷腎可發展至腎衰竭 血小板呼吸道也會受影響

不少港人到日本旅遊時都會買入當地的藥妝自用，不過要注意日本的NSAID止痛貼，或藏有損害腎臟、腸胃及呼吸道的風險。有腫瘤科醫生提醒，市民不應長期使用任何含NSAID成分的外用止痛貼。
日本止痛貼｜別以為外用就安全！
臨床腫瘤科專科醫生黃麗珊在Facebook專頁上指，一位已完成治療、追蹤良好的乳癌病人，在年度身體檢查時突然發現腎功能指數升高。她本來無糖尿病、高血壓，也沒有服用其他已知腎毒性藥物。全身MRI篩檢正常，沒有腫瘤復發或轉移，亦沒有尿道炎的跡象。
後來再追問病史才得知她最近因肩頸痛而使用含NSAID成分的止痛貼，NSAID即代表非類固醇消炎止痛藥，與日本常見的EVE止痛藥成分相同，雖然只是外用，但黃麗珊解釋，NSAID止痛貼、止痛凝膠、噴劑，從皮膚吸收後仍然會進入血液循環，對腎臟、胃部、心血管，甚至呼吸道的影響，都不能完全忽略。
日本止痛貼｜NSAID如何傷腎？
黃麗珊續指，NSAID會抑制腎臟內前列腺素生成，令腎臟血流減少，嚴重時可引致腎功能惡化、急性腎損傷，如長期使用NSAID，更可能加速慢性腎病惡化，甚至發展成腎衰竭。
另外，如服食或使用NSAID時也同時服用或服食類固醇，可增加上消化道潰瘍或出血，消化道併發症風險比一般人高出10至15倍。
日本止痛貼｜NSAID的其他風險
NSAID成分也會抑制血小板，導致出血時間延長，對本身血小板偏低、正在接受化療、或使用抗凝血藥的病人，出血風險會進一步增加。NSAID可能造成的風險亦包括：
過敏反應(蕁麻疹、血管性水腫、嚴重支氣管痙攣等)
誘發或加劇哮喘
日本止痛貼｜哪些人不建議使用NSAID止痛貼？
有腎功能偏差、單側腎、腎結石或慢性腎病史
長者(尤其60歲以上)
正在服用利尿劑、ACEI/ARB(例如Losartan、Perindopril等降血壓藥)
有心臟病、肝病、糖尿病
有哮喘、鼻息肉或對aspirin/NSAID過敏史
正接受治療的癌症病人