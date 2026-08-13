無聲無息 高血壓靜稍稍破壞3器官 太遲發現或難恢復

以為高血壓不會直接引起症狀，便當是小問題？高血壓可怕之處就在於可長期傷害器官，包括心臟、腎臟、腦部及血管等；而當傷害已經形成，再控制血壓也無法完全逆轉傷害。所以大家除了控制好血壓水平，也需要與醫生商討是否要安排相關檢查，以期在症狀出現前找出器官的暗傷。

如高水壓沖洗濾網

根據日本一項追蹤超過5,800名成年人的研究顯示，單純高血壓可增加慢性腎臟病風險，如果同時患有糖尿病，風險則更高。原因是高血壓會持續增加腎小球的壓力，情況就如每日用高水壓沖洗濾網，久而久之，腎臟裡負責過濾血液的細胞逐漸受損，最終影響腎功能。

慢性發炎易致心血管病

研究又發現，身體慢性發炎的重要指標之一，高敏感性C反應蛋白(hs-CRP)較高的人，頸動脈斑塊風險可增加約24%，即使亞洲人的hs-CRP平均值普遍低於歐美族群，但只要數值偏高，仍代表血管可能正處於慢性發炎狀態，更容易形成動脈粥樣硬化，增加心肌梗塞和中風風險。