夏天食刨冰｜男子夏天食刨冰後腹痛求醫需洗腎！醫生揭冰品4大傷腎危機

夏日吃個刨冰降溫都可以引致洗腎收場？有醫生分享一宗案例指，一名男子在夏季午後吃刨冰，當晚就出現腹痛脫水問題，送院後更需緊急洗腎保命。醫生指出，其實冰品對腎病患者有一定的威脅，他指出４大風險，並教3招解決這些危機。

夏天食刨冰｜冰品4大傷腎危機 腎臟科專科洪永祥醫生在其facebook專頁上分享指，該名男子65歲慢性患者腎衰竭第四期，即腎功能約為正常值20%。他在夏日午後在市場攤位購買一碗含有紅豆、花生、芋圓及黑糖水的刨冰，食用時即察覺芋圓有酸怪異味，其後當晚就出現劇烈腹痛、嘔吐及腹瀉，導致嚴重脫水與低血壓，進一步引發腎臟血流灌注不足，造成急性腎損傷，最終需接受緊急透析治療。 洪醫生提醒，腎病患者在夏季食用冰品時，需特別注意的多重風險如下：

1. 感染風險： 傳統市場或路邊攤的冰品製程，衛生條件參差不齊。對健康個體而言，急性腸胃炎可能僅為短暫不適；對腎功能已顯著下降(特別是第四期以上)的患者，嚴重腹瀉與嘔吐會導致體液迅速流失，腎臟血流急遽下降，可能誘發急性腎損傷，使腎功能在短期內惡化至需透析程度。 2. 電解質負荷： 紅豆、綠豆、花生、芋圓等常見冰品配料，均屬高鉀食物。腎功能受損時，鉀離子排泄能力下降，若攝取此類配料，可能導致血鉀濃度升高，增加心律不正甚至心臟驟停的風險。

3. 代謝負擔： 黑糖水、煉乳及濃縮果醬等調味品，含有高濃度果糖與無機磷。高果糖攝取已被證實與腎臟損傷相關；而無機磷吸收效率極高，腎臟排泄能力不足時，會加速血管鈣化與骨骼病變。 4. 水分負荷： 冰品融化後即為液體。對於需限制水分攝取的腎友(尤其合併心臟功能不全者)，單次攝取冰品可能等同於額外攝入數百毫升水分，增加肺水腫與心臟負荷的風險。

夏天食刨冰｜3招解決危機 他建議，腎病患者想安全食用冰品，他建議以下方案： 自製純水冰塊含服：以煮沸過濾之飲用水製成小冰塊，置於口中含化，可提供清涼感，同時控制水分攝取量，並避免外來污染風險。 選擇低鉀配料：避免豆類與堅果類，可選擇愛玉、仙草、粉粿等低氮澱粉類配料，調味以清淡糖水或檸檬水為宜，並優先選擇衛生條件良好的店家。 控制單次攝取量：建議與他人分食，僅取一至兩口嚐味，在滿足口腹之慾的同時，降低各項風險。