白頭髮｜白頭髮多少反映壓力指數 適當調整壓力有望逆轉白髮危機？

白頭髮的形成不止因為年老，也可能與壓力有關！台灣有醫生指出，慢性壓力會導致身體產生更多慢性荷爾蒙，導致毛囊幹細胞進入休息期，從而影響色素細胞的功能，生出白頭髮！

白頭髮｜壓力如何導致白髮？ 不過要注意，有時白頭髮並非正常的生理現象，而是身體正承受極大壓力的症狀！慢性壓力會導致身體釋放更多的壓力荷爾蒙，如皮質醇。這種荷爾蒙會使毛囊幹細胞進入休息期，從而影響色素細胞的功能，這些色素細胞負責為頭髮提供顏色。 另外，當毛囊中的色素幹細胞在壓力下會提前耗盡。當這些細胞無法再生產新的色素細胞時，新生長的頭髮將失去顏色，導致白髮的出現。慢性壓力也會增加體內的氧化壓力，這會損害毛囊中的色素細胞，進一步加速白髮的形成。