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出版：2026-Aug-13 15:30
更新：2026-Aug-13 15:30

白頭髮｜白頭髮多少反映壓力指數 適當調整壓力有望逆轉白髮危機？

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白頭髮｜白頭髮多少反映壓力指數 適當調整壓力有望逆轉白髮危機？

白頭髮｜白頭髮多少反映壓力指數 適當調整壓力有望逆轉白髮危機？

白頭髮的形成不止因為年老，也可能與壓力有關！台灣有醫生指出，慢性壓力會導致身體產生更多慢性荷爾蒙，導致毛囊幹細胞進入休息期，從而影響色素細胞的功能，生出白頭髮！

重症醫生黃軒在Facebook專頁上分享，指不少打工仔因生活隱形壓力，而導致白髮問題。他指曾有一名35的打工仔已白髪蒼蒼，更天天出現胸痛、胸悶問題，他解釋，如果每日生活在高壓情況，又缺乏休息時，白頭髮也會放肆增長。

白頭髮｜正確幾歲開始生白頭髮

亞洲人一般在3040歲之間開始生白頭髮，但如受家族遺傳影響，則可能提早於20歲前就出現白頭髮，被稱為早發性白髮。而到了3540歲，出現白頭髮已屬於正常的生理現象，通常男性會比女性更早開始有白頭髮。

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白頭髮｜壓力如何導致白髮？

不過要注意，有時白頭髮並非正常的生理現象，而是身體正承受極大壓力的症狀！慢性壓力會導致身體釋放更多的壓力荷爾蒙，如皮質醇。這種荷爾蒙會使毛囊幹細胞進入休息期，從而影響色素細胞的功能，這些色素細胞負責為頭髮提供顏色。

另外，當毛囊中的色素幹細胞在壓力下會提前耗盡。當這些細胞無法再生產新的色素細胞時，新生長的頭髮將失去顏色，導致白髮的出現。慢性壓力也會增加體內的氧化壓力，這會損害毛囊中的色素細胞，進一步加速白髮的形成。

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白頭髮｜壓力性或可逆轉？

不過壓力性的白髮並非永久性，黃軒引述一項由美國、德國、愛爾蘭跨國合作研究發現，灰白頭髮在不同性別、種族、年齡和身體部位的人群中，會自然恢復顏色，只要好好管理壓力，保持生活方式如多運動、均衡飲食及睡眠充足等，就可改善頭髮的顏色。

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