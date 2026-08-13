夏天飯盒｜食飯盒隨時食到肚痛？氣溫>32度唔好擺超過1個時間！醫生教3招揀飯盒

夏天飯盒｜食飯盒隨時食到肚痛
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，當飯菜被盛裝入飯盒後，便形成一個相對密閉的環境，此狀態可能加速微生物滋生的風險，主要原因如下：
散熱效率下降：熱食堆疊後，中心溫度可能長時間滯留於20至50°C之間，此區間即為細菌繁殖最快的「危險溫度帶」(約5至60°C)。
水氣凝結增加濕度：飯盒加蓋後，蒸氣凝結所產生的濕潤環境，進一步有利於細菌生長。
放置時間延長：多數便當為提前數小時製作，若未持續保溫(高於60°C)或冷藏(低於4°C)，即可能進入風險累積階段。
即如此，未裝盒的菜餚也不代表是絕對安全。若攤販的菜餚持續置於60°C以上的保溫設備中，則相對安全；若僅置於室溫下販售，即使尚未裝盒，仍可能因長時間暴露於危險溫度帶而滋生細菌。因此，關鍵在於是否全程維持安全溫度，而非是否已裝入飯盒。
夏天飯盒｜氣溫>32度唔好擺超過1個時間！
黃醫生指出，若便當於上午10時製作完成，並置於室溫，在下午1至2時才食用，這個情況最令人擔憂，食物中毒風險明顯增加。因而依據食品安全原則：
於室溫(約25至35°C)下，建議存放時間不超過2小時。
若環境溫度超過32°C，則建議不超過1小時。
換言之，若便當於上午10時製作完成，僅置於室溫下販售，應於上午11時前(高溫天氣)或中午12時前(一般室溫)售出或轉為冷藏。若延至下午1至2時，已明顯超過食品安全建議時限，尤其米飯、肉類、蛋製品及滷汁等高營養食材，極易成為細菌孳生的溫床。
夏天飯盒｜保溫/冷藏/室溫的不同風險
黃醫生提醒，不同販售保存方式有不同的風險，包括：
1. 持續保溫(60°C以上)
若便當全程置於60°C以上的保溫設備中，可延長販售時間，但仍需注意食物品質(口感、色澤、水分)會隨時間下降，多數業者會自訂販售期限。
2. 全程冷藏(4°C以下)
若便當於製作後迅速降溫並維持4°C以下冷藏，保存期限可延長(依食材不同約1至3天)，但食用前須充分加熱至中心溫度達75°C以上。
3. 室溫販售
未維持熱藏或冷藏在室溫下販售者，在夏季食品安全風險最高，應盡量避免。
夏天飯盒｜醫生教3招揀飯盒
他建議優先選擇：
即點、即炒、即裝、即食
熱食觸摸時明顯燙手(代表持續保溫)
冷食確實冰涼(代表全程冷藏)
並應避免的選項：
已裝盒且置於室溫許久的便當
觸感僅為「溫暖的」飯菜(此溫度約30至50°C，最利於細菌快速繁殖)
黃醫生表示，食品安全的關鍵，不在於是否裝入飯盒，而在於是否全程維持「>60°C」或「<4°C」。最危險的，往往是那些已放置於室溫下、觸摸時僅有微溫的餐點。消費者在選購時應具備此類辨識能力，才能有效保護自身腸胃健康。夏季氣溫高，食品保存更需謹慎，建議以即點即食為優先考量。