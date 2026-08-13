夏天飯盒｜食飯盒隨時食到肚痛？氣溫>32度唔好擺超過1個時間！醫生教3招揀飯盒

夏天飯盒｜食飯盒隨時食到肚痛 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，當飯菜被盛裝入飯盒後，便形成一個相對密閉的環境，此狀態可能加速微生物滋生的風險，主要原因如下： 散熱效率下降：熱食堆疊後，中心溫度可能長時間滯留於20至50°C之間，此區間即為細菌繁殖最快的「危險溫度帶」(約5至60°C)。 水氣凝結增加濕度：飯盒加蓋後，蒸氣凝結所產生的濕潤環境，進一步有利於細菌生長。 放置時間延長：多數便當為提前數小時製作，若未持續保溫(高於60°C)或冷藏(低於4°C)，即可能進入風險累積階段。

即如此，未裝盒的菜餚也不代表是絕對安全。若攤販的菜餚持續置於60°C以上的保溫設備中，則相對安全；若僅置於室溫下販售，即使尚未裝盒，仍可能因長時間暴露於危險溫度帶而滋生細菌。因此，關鍵在於是否全程維持安全溫度，而非是否已裝入飯盒。

夏天飯盒｜氣溫>32度唔好擺超過1個時間！ 黃醫生指出，若便當於上午10時製作完成，並置於室溫，在下午1至2時才食用，這個情況最令人擔憂，食物中毒風險明顯增加。因而依據食品安全原則： 於室溫(約25至35°C)下，建議存放時間不超過2小時。

若環境溫度超過32°C，則建議不超過1小時。 換言之，若便當於上午10時製作完成，僅置於室溫下販售，應於上午11時前(高溫天氣)或中午12時前(一般室溫)售出或轉為冷藏。若延至下午1至2時，已明顯超過食品安全建議時限，尤其米飯、肉類、蛋製品及滷汁等高營養食材，極易成為細菌孳生的溫床。

夏天飯盒｜保溫/冷藏/室溫的不同風險 黃醫生提醒，不同販售保存方式有不同的風險，包括： 1. 持續保溫(60°C以上) 若便當全程置於60°C以上的保溫設備中，可延長販售時間，但仍需注意食物品質(口感、色澤、水分)會隨時間下降，多數業者會自訂販售期限。 2. 全程冷藏(4°C以下) 若便當於製作後迅速降溫並維持4°C以下冷藏，保存期限可延長(依食材不同約1至3天)，但食用前須充分加熱至中心溫度達75°C以上。 3. 室溫販售 未維持熱藏或冷藏在室溫下販售者，在夏季食品安全風險最高，應盡量避免。