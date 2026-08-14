護心幫到手 經常進食1類蔬果 心血管疾病風險降26%

藍莓、車厘子、提子等含有豐富花青素的深色水果和蔬菜，可能比想像中更能保護心血管健康。有大型研究發現，攝取花青素較多的人，心血管疾病風險可降低26%，心肌梗塞風險也可下降18%，罹患二型糖尿病風險更減少11%。

改善血管內皮

研究人員認為，只要透過日常飲食增加攝取量，就可能帶來長期健康效益。

該項研究由美國塔夫茨醫學中心、英國東安格里亞大學諾里奇醫學院及英國貝爾法斯特女王大學組成的研究團隊，整合18項前瞻性世代研究及65項隨機對照測驗進行分，以探討花青素與心血管健康之間的關係。

結果顯示，比起攝取花青素最少的人，攝取最多者心血管疾病風險下降近三成，心肌梗塞及糖尿病風險亦較低，高血壓風險也可降低8%。此外，測試亦發現，花青素有助改善血管內皮功能、提升血管彈性，並降低空腹胰島素濃度。有關研究已於《American Journal of Clinical Nutrition》發表。