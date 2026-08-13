長輩視力模糊勿只當老花！小心隱藏青光眼危機

若突發視力模糊、眼睛劇痛、頭痛嘔吐甚至看見燈光周圍有彩虹光暈，切勿當成腸胃炎或偏頭痛，建議立即就醫尋求眼科評估，以免錯失搶救視力黃金期。

許多長輩出現視力模糊時常以為只是老花，或深信白內障要放到成熟才需要開刀。臺北市立聯合醫院中興院區眼科主治醫生葉師榕指出，這類迷思暗藏失明風險。白內障在成熟過程中會不斷膨脹變厚，若未及時處理，恐成為隅角閉鎖型青光眼的導火線，對視神經造成不可逆轉的傷害。

遠視族群眼壓易波動 房水排出受阻是關鍵

眼睛內的房水負責提供養分，需經過排水通道開口，由小樑網排出以維持正常眼壓。東方人特別是遠視族群的眼球結構天生較小，排水通道開口相對狹窄。當膨脹的白內障向前擠壓堵住通道，眼壓便容易急速上升，進而誘發急性隅角閉鎖型青光眼。

白內障微創手術替換人工晶體 化解眼壓危機

面對雙重眼疾夾擊，葉師榕醫生說明，及早進行白內障手術是根本的處置方式。透過白內障微創手術移除厚重混濁的白內障，並替換為輕薄透亮的人工晶體，能恢復視力並拓寬排水通道。臨床觀察發現房水排出順暢後，有助於降低青光眼急性發作風險並控制眼壓。