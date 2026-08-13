研究揭青少年心理健康可能受同儕影響 專家籲「勿貼標籤」關心更重要

進入青春期後，同儕往往成為青少年尋求支持與歸屬感的重要對象，朋友對孩子的影響有時還可能超越自己的父母和兄弟姐妹。美國《紐約郵報》報道，近期一項芬蘭研究發現，若青少年的同儕曾被診斷有身心疾病，自己日後獲得身心疾病診斷的機率也較高。如果朋友有身心疾病家族史，也就是因遺傳因素使得罹患身心疾病的風險增高，青少年的罹病風險同樣較高。專家強調，研究結果不代表身心疾病會「直接傳染」，重點是要留意同儕關係對心理健康的潛在影響，家長與學校都應重視青少年的心理支持，把握時機及早介入。

研究：同儕確診身心疾病 青少年日後獲診斷可能性亦較高 上述研究已刊登於《美國醫學會精神病學期刊》(JAMA Psychiatry)，研究團隊分析超過60萬名青少年的資料，發現同儕具有身心疾病診斷，或家族遺傳風險得分(FGRS)較高，與青少年日後被診斷出身心疾病的可能性增加有關，且這種關聯性在高中階段最為明顯，但仍需要後續研究進一步釐清因果關係和相關生理機制。 美國札克爾山坡醫院及科恩兒童醫學中心兒童與青少年精神醫學部Consuelo Cagande主任表示，對青少年而言，與同儕的友誼是主要的歸屬感來源，比包括父母在內的成年人還要重要，因此青少年之間的心理健康是否會互相影響，也是值得關注的議題。

甚麼是「情緒傳染」？可能是人類自我保護機制 所謂「情緒傳染」(emotional contagion)指的是，無論正面或負面情緒，都可能在人與人之間相互傳播。一般認為，這種能力是人類在演化過程中發展出的保護機制之一，例如看到他人感到恐懼時，自己也會不自覺提高警覺，為逃跑或應對潛在的危險做好準備。也有部分專家認為，人們會無意識地模仿他人的行為，進而表現出相似的情緒。

青少年身心健康互相影響？醫解析可能原因 以抑鬱症為例，Cagande主任推測，有些青少年可能帶有易感基因，也就是本身因遺傳或生理等因素使得罹病風險較高，但本人未必知道自己有家族病史；後續在與抑鬱情緒明顯的朋友相處或透過網路互動的過程，可能因長期接觸相似的情緒表達與思考方式，使這些青少年也逐漸表現出抑鬱相關症狀。 另一項可能的原因則是「常態化(normalization)」效應。當一名青少年向朋友分享自己正面臨心理困擾時，身旁的同儕除了給予支持，也可能開始重新檢視自己，觀察自己是否也有類似的情緒。