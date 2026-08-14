硬逼孩子把飯吃光？專家：長大恐難辨飽足感 與飲食失調有關

不少人從小都有「飯沒吃完不能離開餐桌」的經驗，不過隨著親職觀念改變，愈來愈多家長開始思考，這麼做究竟是否合適。美國心理學家指出，若長期強迫孩子將飯吃到一口不剩，可能讓孩子逐漸忽略身體自然的飽足感訊號，影響日後調節食量的能力，也有部分臨床觀察也發現，這類經驗可能與日後飲食失調有關，因此與其要求「吃光」，不如協助孩子學會辨識飢餓與飽足感，同時透過調整分量，兼顧健康與減少食物浪費。

強迫吃光食物 恐讓孩子忽略身體發出的訊號 美國雜誌《Parents》報道，網路論壇Reddit曾有網友發文討論，許多成年人從小都被要求「沒把餐盤吃乾淨，就不能離開餐桌」，即使已經吃飽仍得硬著頭皮吃完，因此好奇現代家長是否仍採取相同做法。對此，取得心理學博士學位，並投入飲食失調臨床領域的拉拉齊巴拉斯(Lara Zibarras)表示，不建議家長強迫孩子把餐盤裡的食物全部吃完，因這樣等於要求孩子忽略身體發出的飽足訊號，長期下來可能影響調節食量的能力，增加過度進食或飲食焦慮的情形，也可能與日後飲食失調有關。

齊巴拉斯博士指出，大人和孩子每天的食慾本來就會隨生長發育、活動量及身體狀況而有所不同，有些日子吃得多、有些日子胃口較差都屬正常，不必因一時食量變化而強迫進食。她表示，不少家長擔心孩子說吃飽只是想改吃零食，但強迫把正餐吃完並非解方，也無助於改善孩子偏愛零食的情況；她也分享，在自己的臨床工作中，曾接觸不少飲食失調個案，都提到童年曾被要求一定要把餐盤裡的食物吃乾淨。

如何幫助孩子建立健康飲食習慣？ 專家提 3 方法 齊巴拉斯博士表示，與其要求孩子把食物吃光，更重要的是幫助孩子認識自己的身體訊號，家長平時可透過以下方式引導： 引導孩子描述飢餓感：可詢問孩子「肚子餓時身體有甚麼感覺」，除了肚子咕嚕叫之外，也可能出現頭暈、沒精神或注意力下降等情況。 用簡單方式評估飢餓程度：家長可定期詢問孩子目前有多餓，也可請孩子用1至5分或1至10分替自己的飢餓程度打分數，幫助他們逐漸辨別不同程度的飢餓感。 示範表達自己的感受：家長平時也可主動說出自己現在餓了或已經吃飽，讓孩子學習辨識並表達自己的身體感受。