肚腩圓碌碌？醫生警告：中年男子腰圍逾90厘米要小心

許多中年男性自認身體硬朗，工作再忙、應酬再多都撐得住，即使腰圍逐年增加、體重不斷上升，也常以「年紀到了」、「幸福肥」一笑置之。恩主公醫院家庭醫學科主任劉顯達提醒，看似只是變胖，其實可能是代謝症候群的警號。

「腰圍」反映健康風險 逾 90cm 屬肥胖、代謝恐異常 劉顯達主任表示，許多人習慣關注體重數字，卻忽略腰圍才是反映健康風險的重要指標。「臨床上經常看到一些爸爸體重沒有特別超標，但腰圍持續增加，同時出現高血壓、高血糖、高血脂甚至脂肪肝問題。」劉顯達主任指出，腹部脂肪過多與心血管疾病、糖尿病及中風風險密切相關，比起單純的體重變化更值得重視。 依據衛福部建議，男性腰圍超過90厘米即屬腹部肥胖高風險族群。尤其許多中年男性長時間久坐、工作壓力大、飲食不規律，加上缺乏運動，容易逐漸累積內臟脂肪，形成代謝異常。

三高與代謝異常 中醫：疲倦及壓力、循環差三大類 針對三高與代謝問題，現代醫學除了追蹤血壓、血糖與血脂，也愈來愈重視生活型態與長期健康管理。恩主公醫院中醫家庭暨社區醫學科主任林姿婷表示，從中醫觀點來看，代謝異常並非只是飲食過量造成，而是長期生活習慣與體質失衡共同累積的結果。 臨床上常見包括： 脾虛痰濕型：容易疲倦、水腫、代謝較慢 肝鬱氣滯型：壓力大、情緒影響飲食 氣虛血瘀型：循環較差、容易疲勞 「同樣都是三高或體重增加，不同體質的調理方式其實不一樣。」林姿婷主任表示，透過中醫辨證評估，可協助找出造成代謝失衡的原因，進一步搭配個人化治療與生活建議。

4 習慣改善慢性病 西醫定期健檢追蹤、中醫助調整作息 近年慢性病治療已逐漸朝向中西醫整合照護發展。劉顯達主任表示，三高初期往往沒有明顯症狀，但若長期忽視，可能增加心血管疾病、中風及腎臟病風險，因此定期健康檢查與持續追蹤相當重要。林姿婷主任則指出，中醫可透過針灸、中藥及生活作息調整，協助改善睡眠品質、減緩壓力、促進循環與維持代謝平衡，作為慢性病照護的重要輔助。兩位認為，中西醫並非各自為政，而是透過不同專業角度共同照顧大眾健康，幫助患者建立更完整的健康管理模式。也同時建議大家，可從以下4個習慣開始改善。