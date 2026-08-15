靜脈曲張｜長期站立患病率高 中醫治理改善血液循環減不適

本港每5個人中就有一人患有靜脈曲張，而長期站立或久坐的行業患病率更高達35%。靜脈曲張由很多不同的因素引起，中醫一般會以內服中藥、針灸、外洗等方式多管齊下。

靜脈曲張是甚麼？ 靜脈曲張是由於靜脈受到壓迫或是靜脈瓣膜關閉不全，導致血液倒流及積壓，令靜脈內壓增加，經年累月下靜脈血管發生異常擴張，管壁擴張變成囊狀，就會形成靜脈曲張。病發位置包括腿部、肛門、食道、直腸等部位，並以下肢靜脈曲張最為常見。

靜脈曲張｜初期無明顯症狀 註冊中醫師黎詠詩指，靜脈曲張初期沒有明顯症狀，只有部分患上出現下肢痠痛、沉重、痕癢、腫脹、疲勞的感覺；至中期小腿淺靜脈逐漸隆起、擴張，顯現如同蜘蛛網的紋路；後期患者則會出現皮膚變粗、顏色變深，可伴有皮膚炎、出血滲液、靜脈性潰瘍。一旦病情惡化，可以併發肺栓塞、深層靜脈栓塞、周邊動脈疾病。

靜脈曲張｜高危因素 不良姿勢：久站久坐，尤其是長期站立的人士，其患病風險會更高。

結構因素：先天瓣膜異常，或靜脈血管組織結構、功能受損，對靜脈構成壓力。

遺傳因素

年老後血管缺乏彈性、血管瓣膜受損 女性因懷孕、長期穿高跟鞋及荷爾蒙變化等因素，出現靜脈曲張的機會較高。 靜脈曲張｜中醫治療 中醫學稱靜脈曲張為筋瘤，治療上包括內服中藥、針灸、火針治療、放血療法及中藥外洗等方法，透過改善血液循環，以緩解腿部不適。 中醫會按病因將靜脈曲張分為：