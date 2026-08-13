經常疲倦、情緒不穩？或甲狀腺功能失衡

經常感到莫名疲倦、情緒起伏不定，體重又突然波動？不少女性以為是工作壓力太大、睡眠不足，或是踏入更年期，卻往往忽略了另一個常見原因：甲狀腺功能異常。數據顯示，女性出現甲狀腺問題的機率是男性的5至8倍，大約每8名女性中就有1人會受相關困擾。甲狀腺雖然只是位於頸部底端的一個小型腺體，卻負責分泌甲狀腺激素，直接影響新陳代謝、體溫、心率，甚至是情緒與生殖系統的運作，臨床腫瘤科專科醫生戴燕萍指，甲狀腺激素一旦失衡，往往牽動全身。

女性雌激素透過調節免疫細胞的組成和功能，會促進自身抗體的產生及甲狀腺細胞的增生，從而增加自身免疫性甲狀腺疾病的發病風險，女性的發病率是男性的4至6倍。戴燕萍續指，「一旦甲狀腺功能失衡，無論是甲狀腺功能亢進(甲亢)還是減退(甲減)，都可能進一步干擾月經周期、排卵與受孕，甚至引致閉經等問題。」而高危因素包括有家族史、患有自體免疫病、曾接受頸部手術或放射治療、關鍵人生階段及碘攝取失衡。

年輕患者出現甲狀腺問題，通常為多重都市因素疊加的結果。戴燕萍解釋，「都市女性長期承受工作與生活壓力，令內分泌系統失調；環境荷爾蒙如塑化劑、護膚品與化妝品中的化學成分可能擾亂體內的荷爾蒙平衡機制；加上高飽和脂肪、高精製糖、高加工食品以及缺乏天然纖維的飲食習慣，易致慢性發炎及胰島素阻抗，進而擾亂內分泌。」幾個因素疊加便容易發病，若忽視焦慮、心悸或失眠等早期身體警號，更可能錯過黃金介入治療的時機。

甲狀腺疾病並非絕症，只要採取正確的醫療手段，預後通常非常理想。戴燕萍表示，「甲亢或甲減透過抗甲狀腺藥物或補充左旋甲狀腺素治療，大部分患者都能穩定控制病情；而甲狀腺結節超過九成為良性，毋須過度恐慌；即使為甲狀腺癌，受惠於現代手術技術與精準醫療的進步，分化型甲狀腺癌(DTC)的治癒率極高，部分個案的10年生存率甚至可高達90%以上。」當然，治療成效很大程度取決於及早發現，定期接受超聲波掃描與血液檢測是最有效策略。

留意身體警號

女性在不同人生階段，甲狀腺也面臨不同挑戰。如在孕期或產後出現心悸、異常脫髮、體重急劇變化，便建議孕檢時主動向醫生要求進行甲狀腺功能檢查(如TSH、FT4)。到更年期，若極度怕冷或潮熱、情緒持續低落、便秘，建議定期進行甲狀腺超聲波檢查及監測激素水平；職場媽媽等長期壓力大的女性，出現失眠、記憶力衰退、焦慮、手震問題，也應諮詢醫生詳細檢查。

若有以下徵狀，可能已患上甲狀腺疾病，要及早求醫：

1. 體重無故波動