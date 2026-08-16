照腸鏡｜定期篩查揪大腸癌 醫生整理檢查前飲食及注意事項

大腸癌為第二大常見癌症，與很多癌症一樣，由於早期無明顯症狀，因此依賴定期篩查非常重要，但不少人提到照大腸鏡時也會害怕及擔心，有醫生就提醒照腸鏡雖然尷尬但非常重要！並提醒檢查前應調整好飲食才最安心。
外科專科吳家健醫生在Facebook分享，大腸鏡是診斷大腸疾病及切除息肉的重要工具，比檢查本身更值得留意的，是疾病本身對身體的影響。
大腸鏡｜檢查前飲清腸藥很痛苦？
清腸是照腸鏡前必不可少的步驟，目的是徹底清空腸道，讓醫生清晰觀察腸壁，以免遺漏微小息肉，病人需按指示準時服用，通常在檢查前一晚及當天早上分次服用。建議在檢查前5小時內開始服用最後一劑，並在檢查前至少2小時完成。
由於服藥期間會排出大量水狀糞便，宜多飲清水或清澈無渣飲料，以防脫水。
大腸鏡｜照腸鏡前要調整飲食？
檢查前應維持低渣飲食，檢查前2至3天可食低纖維食物，如白飯、白粥、麵條、瘦肉、魚肉、豆腐及去皮去籽瓜類，避免高纖維食物(全麥、糙米、燕麥)、蔬菜、水果、菇類、豆類及含籽食物，並避免奶類及深色飲料。
而檢查前一天只可食流質食物，如清湯、無渣果汁或清水。
大腸鏡｜照腸鏡前應停長期藥物？
部分藥物可能影響檢查或增加出血風險，例如抗血小板藥、鐵丸或糖尿病藥物等。患者宜在安排檢查時，主動告知醫生正在服用的所有藥物及保健品，醫生會按個別情況，指示是否需要暫時停藥或調整劑量。