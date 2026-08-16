照腸鏡｜定期篩查揪大腸癌 醫生整理檢查前飲食及注意事項

大腸癌為第二大常見癌症，與很多癌症一樣，由於早期無明顯症狀，因此依賴定期篩查非常重要，但不少人提到照大腸鏡時也會害怕及擔心，有醫生就提醒照腸鏡雖然尷尬但非常重要！並提醒檢查前應調整好飲食才最安心。