起床｜朝早起身不要做3件事 影響全日狀態及心情

一日之計在於晨，早上過得好，整日的狀態及心情也會跟著變好。但如果養成了壞的早晨習慣，不但令身體疲倦，也可能會影響全日的心情！韓國中醫師金素興分享了3個習慣，告誡大家在早上一定要避免。

起床壞習慣一：起床就立即用電話

現代人自己獲得智能電話後，習慣機不離手，不過其實人體在起床前大腦已開始分泌壓力荷爾蒙皮質醇，如果在起床後立即用電話，接收到具刺激性的訊息時，可能會令皮質醇的分泌急劇上升，令人在一日仍未開始時就已經承受過多的壓力。

因此建議在腦袋完全清醒前，都應避免使用電話。

起床壞習慣二：空肚飲咖啡

剛才提到起床前大腦已開始分泌壓力荷爾蒙皮質醇，並會在幾個小時內維持在高峰，因此如果再飲咖啡，會令人變得更加緊張。另外如果在空肚狀態飲咖啡，可能會刺激胃黏膜導致胃酸倒流或胃炎，因此建議在起床後飲一杯暖水為佳，以清除多餘的胃酸、排除毒素及令腸胃準備迎接食物。