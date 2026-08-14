中暑｜少年夏日球場打波突然臉青頭暈！少做1事恐致命 醫生教6招暑假運動防中暑

暑假陽光普照、氣溫炎熱，但適逢暑假無阻年輕人熱血打波的衝勁！有醫生指出，曾有一名少年球場打球近兩小時，後來突然臉色蒼白及頭暈。醫生指出，運動時多少做1件事就有可能會熱衰竭，甚至引發致命的熱中暑。醫生指出，有6招有助暑假運動冒預防中暑，安心享受暑假的時光。

中暑｜少年夏日球場打波突然臉青頭暈！ 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，該名學童於戶外籃球活動近兩小時，過程中未補充足夠水分，隨後出現臉色蒼白、頭暈、噁心及站立不穩等症狀，此為熱衰竭的典型臨床表現。當身體因大量排汗而流失水分且未及時補充時，循環血量下降，心臟負荷增加，中樞神經系統與肌肉的運作效率亦會受影響。 中暑｜5大早期徵兆恐變熱衰竭 黃醫生指出，兒童在運動中可能出現的熱衰竭早期徵兆包括： 運動耐力提早下降 注意力不集中、反應遲緩 頭痛、眩暈或噁心感 心跳加速、全身無力 尿量減少、尿液顏色變深

若未及時處置，可能進展為熱衰竭，甚至致命性的熱中暑。

中暑｜兒童脫水風險與成人相當 根據2025年發表於《British Journal of Sports Medicine》的研究，10至16歲兒童及青少年於30至40°C環境中運動時，核心體溫上升與脫水風險與成人相當。兒童並非更具熱耐受性，而是因專注於活動本身而較易忽略補水行為。另一項校園研究亦顯示，兒童脫水比例由早晨的約17%上升至放學時的40%，且水合狀態與短期記憶及認知表現具統計上顯著相關。 根據台灣衛生福利部熱傷害監測資料，2026年5月熱傷害就診人次約286人次；6月截至21日已累計302人次，顯示高溫期間熱傷害事件持續發生。

中暑｜醫生教6招暑假運動防中暑 黃醫生建議，暑假運動時的補水方法如下： 運動前即應補充足量水分，不宜僅依賴口渴感作為啟動飲水的訊號。

運動期間建議每15至20分鐘補充水分一次，每次以小量多次為原則。

長時間運動或大量排汗時，可考慮補充含電解質飲品以維持血漿滲透壓。

應避免於上午10時至下午2時紫外線與溫度高峰時段進行戶外活動。

尿液顏色可作為水分狀態的簡易指標：淡黃色代表水合狀態適當；深色尿液則為缺水訊號。