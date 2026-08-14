夏季病毒｜夏季病毒纏身忽視恐致器官衰竭 發燒不是普通感冒！ 醫生揭4大傳染病隱藏特徵

夏季不只是需要要提防中暑，病毒感染的來襲也不容忽視！有醫生指出，夏季正面臨多重傳染病的共同流行。這些病毒有可能會假裝是普通感冒，但處理的方法絕不是只要多休息睡一覺就可以解決到的問題。醫生指出，夏季要小心4大病毒來勢洶洶。

夏季病毒｜夏天多種感染同時活躍 4大病毒來勢洶洶 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，若發現小童突然變得嗜睡，而且手腳會在睡眠時抽搐、長者患上感冒後變得氣喘或旅遊後出現高燒症狀，並全身痠痛，以上種種的症狀並不只是普通感冒。他強調。多種感染可能在不同場域同時出現，以下4種需提高警覺的病毒性傳染病及其臨床特徵： 1. 腸病毒： 腸病毒流行期通常在夏季達到高峰。腸病毒常見於幼兒園、托兒所及家庭群聚，多數孩子會出現發燒、喉嚨潰瘍或手足口症，但少數病例可能快速惡化。

若幼兒出現以下重症前兆，應立即就醫，不宜繼續在家觀察： 明顯嗜睡、精神不佳

意識不清

持續嘔吐

睡覺時突然驚嚇或肌肉抽動(肌抽躍)

呼吸急促、心跳異常加快 2. 新冠病毒： 新冠病毒並未消失，仍持續在人群中傳播並出現變異株。若感冒後出現喘、胸痛、意識改變或血氧下降，不能只靠退燒藥硬撐，應立即求醫。 症狀：發燒、喉嚨痛、咳嗽及疲倦

高危人士：高齡者、慢性病患者、孕婦及免疫功能低下者，仍 可能發展為肺炎或呼吸衰竭。 3. 日本腦炎：

夏季為日本腦炎的主要流行季節。尤其居住或活動地點鄰近水稻田、豬舍及鴿舍者，應加強防蚊措施並提高警覺。感染者大多無明顯症狀，但少數人可能出現： 高燒

劇烈頭痛

意識混亂

抽搐

肢體無力

昏迷 日本腦炎目前無專一性抗病毒藥物，預防重於治療。家中幼童應依接種時程完成疫苗；經常出入豬舍、稻田或郊區者，應確實做好防蚊措施。