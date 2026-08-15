量血壓｜偶爾血壓超標≠高血壓 幾點量最準？ 要在早餐食藥前後？ 醫生教8招正確量血壓

控制血壓能減少心臟病發、中風和腎衰竭等致命併發症，但掌握正確的測量方法也有技巧。有醫生指出，血壓會隨醫學知識不斷翻新而不斷演進，很多人也對現代血壓標準產生誤解，例如偶爾血壓超標不等於高血壓，或是早上測量血壓前要是否先要吃早餐或食藥。醫生教8大方法有助正確量血壓。

量血壓｜年輕人血壓110易暈？ 糖尿病專科醫生蔡明劼在其facebook專頁上分享指，曾有報道引述指，認為年輕人的收縮壓應維持在130至140mmHg之間，若僅有100至110多，恐怕無法承受日常生理需求，甚至可能導致暈厥。但醫生重新檢視自身的血壓數值，發現即使我的收縮壓僅約100mmHg，卻從未出現頭暈等不適，仍能進行高強度運動如重量訓練與馬拉松。所以，說明醫學知識與臨床指引會隨實證不斷演進，即使是資深醫生，也可能因未持續更新觀念，而對現代血壓標準產生誤解。

量血壓｜血壓分類標準 根據台灣心臟學會及最新臨床指引，血壓的分類如下： 正常血壓：收縮壓低於120mmHg，且舒張壓低於80mmHg。

血壓偏高(高血壓前期)：收縮壓介於120至129mmHg，舒張壓低於80mmHg。此階段通常不需立即藥物介入，透過生活形態調整，多數患者有機會恢復正常。

高血壓診斷門檻：收縮壓 ≥ 130mmHg，或舒張壓 ≥ 80mmHg。 然而，單次診間測量數值偏高，並不等同於確診高血壓。許多人在醫療院所因緊張或環境壓力，會出現「白袍高血壓」現象，導致交感神經興奮使血壓暫時上升，此反應無法靠意志力控制。若醫生僅依據診間單次測量即開立降血壓藥物，患者返家後可能因藥效過強而出現低血壓風險。因此，居家血壓測量在臨床決策中的重要性遠高於診間單次測量。

量血壓｜居家血壓測量的標準流程 為獲得具代表性的血壓數據，衛生福利部國民健康署與台灣高血壓學會建議採用「722法則」： 7：連續測量7天。

2：每日測量2次——早晨與晚間各1次。

2：每次測量2遍，兩次間隔1分鐘，取平均值記錄。 量血壓｜8招正確量血壓姿勢與注意事項 居家測量時，測量姿勢與環境條件會直接影響數據準確性，建議遵循以下原則： 測量時機 早晨：起床後1小時內，先排空尿液，於進食及服藥前進行。

晚間：就寢前1小時內進行。