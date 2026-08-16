斷食脫髮｜168斷食減肥會甩頭髮？4大症狀恐需植髮收場！醫生教3招聰明斷食防脫髮

斷食減肥減走的只有脂肪？有皮膚科醫生指出，有些人在實行流行的168斷食法後會出現脫髮問題，而且頭髮更會隨減肥變得愈更稀疏。醫生指出，如果出現4大症狀有可以需植髮，另外，若一定要進行斷食減肥法，可以透過3大方法聰明地斷食防脫髮。

斷食脫髮｜168斷食減肥會甩頭髮？ 皮膚科醫生柯博桓在其facebook專頁上分享指，長時間限制進食時，身體會進入一種「省電模式」的模式，將有限資源集中於維持核心生理功能，而非頭髮這類非急迫性組織，並促使脂肪組織分解以提供能量。此過程中釋放的大量游離脂肪酸，若被毛囊幹細胞攝取並代謝，將產生顯著的氧化壓力，進而導致毛囊幹細胞受損甚至凋亡。所以，身體在消耗脂肪以達成減重目標的同時，亦可能對毛囊造成氧化傷害。 斷食脫髮｜毛囊或失去再生能力

耶魯大學研究團隊透過動物模型與人體試驗，歸納出以下重要結論： 禁食狀態下，毛囊週期停滯於休止期，無法順利進入生長期

毛囊幹細胞不僅處於靜止狀態，更出現細胞凋亡現象

即便恢復進食，已造成的傷害仍可能持續存在

無論禁食時段安排在日間或夜間，對毛囊的影響並無顯著差異 柯醫生指出，若長期或過度頻繁的斷食可能導致毛囊幹細胞庫逐漸耗竭，最終使毛囊失去再生能力。若斷食時間過長或方式過於激烈，部分毛囊可能無法恢復正常功能。

斷食脫髮｜4大症狀恐需植髮收場 他提醒，斷食減肥後有可能出現以下早期、中期及嚴重的警號： 早期徵兆(仍有恢復機會) 洗髮時排水孔累積之掉髮量明顯增加

頭髮生長速度較以往緩慢

髮質變細、變軟、易斷裂

梳理時梳齒間夾帶之髮絲增多 中期表現(需積極介入) 髮際線有後退趨勢

頭頂分線逐漸變寬

頭皮可見範圍增加

馬尾或髮束變細 嚴重警號(應立即就醫) 每日落髮數量超過100根

頭皮出現顯著稀疏區塊

停止斷食後3個月仍未改善

頭皮局部區域觸感光滑，毛囊開口不明顯

斷食脫髮｜3招聰明斷食防脫髮 柯醫生提醒，若仍欲維持斷食計劃，建議採取下列調整措施： 1. 調整斷食強度： 將168調整為1410或1212，縮短禁食時段

每周斷食天數以5天為上限，保留恢復期

避免採行隔日斷食等較激烈方式 2. 進食期營養補充重點： 蛋白質攝取量應達每公斤體重1.2至1.5公克

確保鐵質來源充足(紅肉、深綠色蔬菜)

攝取維他命C與E以降低氧化壓力

補充Omega-3脂肪酸(魚油、堅果)

必要時檢測並補充維他命D 3. 自我監測方法： 每周記錄洗髮時排水孔之掉髮量