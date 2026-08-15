40歲健身｜6個訓練強化關節、肌肉、結締組織 避免受傷風險

年輕時即使受傷可以很快復原，但年過40，可能一些小傷患都纏繞幾個星期，所以無論玩任何運動，包括健身，都需要預防受傷。事前熱身、事後拉筋當然重要，而以下6個訓練，就可以強化關節、肌肉及結締組織，從根源作出預防。
1. 挪威膕繩肌彎舉(Nordic Curl)
作用：改善大腿後側(膕繩肌)與前側(股四頭肌)的力量不平衡，透過離心收縮保護膝關節、減少下肢受傷風險。
動作步驟：
跪在軟墊上，雙腳腳踝固定於穩固的物體下方或由夥伴按住。
保持從膝蓋到肩膀呈一直線(軀幹打直)。
利用大腿後側的力量，控制身體慢慢向前下壓降至地面。
當身體接近地面時，用雙手稍微支撐並輕推，幫助身體回到起始姿勢後重複。
初學者退階做法：若無法完成全程，盡量控制下落的速度，直到雙手撐地即可，隨著力量增強逐步擴大控制範圍。
2. 農夫行走(Farmer's Carry)
作用：訓練核心支撐(Bracing)能力以保護脊椎，同時提升握力(握力是預估整體身體機能與健康長壽的重要指標)。
動作步驟：
雙手各握持重物(如啞鈴或壺鈴)置於身體兩側。
收緊核心肌群，鎖定脊椎並保持挺胸姿態。
穩定步幅向前行走，過程中保持軀幹不搖晃、不傾斜。
3. 單腿提踵(Single Leg Elevated Calf Raise)
作用：強化足踝肌肉與阿基利斯腱(跟腱)，提升足踝關節活動度，有助於加深深蹲深度並預防跌倒風險。
動作步驟：
站在踏板或階梯邊緣，單腳前腳掌(腳球部位)踩在階梯上，腳跟懸空。
同側手握持啞鈴增加負重(另一手可輕扶支撐物保持平衡)。
盡量向上踮起腳尖至最高點。
緩慢將腳跟下壓至低於踏板平面，感受小腿與跟腱的充分拉伸，隨後重複。
4. 面拉(Face Pull)
作用：強化肩外旋肌群(如岡下肌、小圓肌)、後三角肌與上背部，平衡日常推舉動作造成的肩膀肌力失衡，減少肩撞擊與旋轉肌袖受傷風險。
動作步驟：
將滑輪纜線(或彈力帶)高度設定於胸口至頭部之間，使用Rope繩索握把。
站立並保持軀幹穩定，雙手握住繩索。
將繩索向臉部方向拉引，過程中保持雙肘抬高，並讓肩膀向外旋轉(使手腕拉至耳側附近)。
在頂峰收縮時擠壓後背與後三角肌，再緩慢還原。
5. 哥本哈根側棒式(Copenhagen Plank)
作用：強化大腿內收肌群(Adductors)，提升髖關節穩定度，防止深蹲時膝蓋內扣，並減少下背與膝蓋的補償性負擔。
動作步驟：
採用側臥姿勢，下方的肘部支撐於地面，垂直於肩膀下方。
將上方那隻腳的腳踝/小腿放置於凳子上。
抬起髖部，使身體從頭部到腳跟呈現一條直線。
每側保持15至30秒，進行2到3組。
6. 單腿羅馬尼亞硬舉(Single Leg RDL)
作用：解決左右腿力量不對稱(肌力不平衡會顯著增加下背受傷風險)，同時強化正確的「髖關節絞鏈(Hip Hinge)」發力模式。
動作步驟：
單腳站立，微屈支撐腳膝蓋，保持背部打直、核心收緊。
以髖關節為軸心將上半身向前俯身(Hip Hinge)，同時另一條腿向後自然伸展。
過程中保持髖部水平不翻轉，感受支撐腿的大腿後側與臀部拉伸。
運用臀部與大腿後側發力收縮，將身體帶回站立起始姿勢。