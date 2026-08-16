老友記不可或缺 蛋白質不足損健康 長者宜留意4件事

蛋白質有沒有真的吃足： 很多長者的早餐只有稀粥或一個麵包，午餐一碗麵，晚餐才吃幾口肉，看起來三餐都有吃，實際蛋白質卻可能遠低於需求。建議每餐都有一項明確的蛋白質來源，例如早餐可加入雞蛋、牛奶、無糖豆漿或乳酪；午、晚餐安排魚、雞肉、瘦肉、豆腐、豆乾或蛋。

蛋白質吃得夠，總熱量也要夠：蛋白質就如建屋的磚頭，若身體連基本能源都不足，這些磚頭或會先被拿去當燃料，而不是用來維持肌肉。長輩若為控制血糖、血脂或體重，過度減少飯、麵和油脂，形成整體熱量不足，即使吃了蛋白質也未必能有效保留肌肉。