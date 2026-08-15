「俾鬼砸」其實係睡眠癱瘓！醫生：郁1個部位可解除

「醫生，我昨晚又俾鬼砸了！意識清楚，卻全身動彈不得……」這是神經科及睡眠門診常見的描述。民間俗稱的「俾鬼砸」，醫學上稱為「睡眠癱瘓症」。樂生醫院神經科李俊璞醫生表示，睡眠癱瘓是睡眠階段轉換時的正常生理現象，雖然過程令人害怕，但通常不會對身體造成實質傷害。

為甚麼會俾鬼砸？意識醒了肌肉還沒醒

李俊璞醫生指出，人類睡眠分為非快速動眼期(NREM)與快速動眼期(REM)。進入快速動眼期時，大腦活躍且容易做夢，為避免夢境中的動作在現實中出現，大腦會暫時抑制骨骼肌活動，使身體進入類似癱瘓的狀態。若意識提前清醒，但肌肉抑制尚未解除，就會出現睡眠癱瘓，通常持續數秒至數分鐘。

熬夜、壓力大易發作 還可能出現幻覺

李俊璞醫生表示，熬夜、輪班、跨時區旅行等造成睡眠不足或作息紊亂，以及長期壓力、焦慮，都可能增加睡眠癱瘓發作機率。發作時除了無法動彈，也可能伴隨「半醒幻覺」，例如感覺房間有人、胸口被壓住等情形，因此容易讓人更加恐懼。