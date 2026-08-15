只飲豆漿食蛋 血糖反而不穩？營養師破解糖尿病早餐秘笈

許多糖尿病人認為控制血糖就必須完全不吃米飯、麵食等澱粉。大林慈濟醫院營養師黃靖琇提醒，早餐若只有豆漿、水煮蛋等蛋白質，缺乏主食澱粉，反而可能造成血糖不穩、增加飢餓感，甚至引發低血糖後的反彈性高血糖。

早餐四大營養缺一不可 別只吃蛋白質 黃靖琇營養師表示，健康早餐應包含主食澱粉(醣類)、豆魚蛋肉(蛋白質)、蔬菜(膳食纖維)及油脂4大元素。適量醣類可提供身體所需能量，蛋白質與膳食纖維則有助延緩吸收，共同維持餐後血糖穩定。 早餐搭配有技巧 避開高糖高油組合 黃靖琇營養師指出，常見的果醬多士搭配果汁或牛奶，屬於醣類與糖分過多、纖維不足的組合，建議改為里肌蛋堡搭配無糖乳酪飲；肉鬆蛋餅配奶茶則容易攝取過多油脂與糖分，可改選全麥鮮蔬蛋餅搭配無糖豆漿，增加膳食纖維及優質植物蛋白。

至於中式早餐，燒餅油條配米漿因精緻澱粉、高油脂及高糖分，容易造成血糖快速上升，建議改為燒餅夾蛋搭配鹹豆漿。炒麵配貢丸湯則常有纖維不足、鈉含量偏高的問題，可改選湯麵、滷蛋及烚青菜。飲食上應盡量選擇天然原型食物，減少肉鬆、貢丸、火鍋料等超加工食品，並留意天然「醣」與額外添加「糖」的差別。