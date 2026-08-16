日日手麻、半夜痛醒？醫生警告 腕隧道症候群 女性發病率高10倍

腕隧道症候群的早期患者，多可透過夜間護腕、調整姿勢、減少重複性手部動作，並搭配手腕伸展及神經滑動運動改善症狀。

天天拿滑鼠、打鍵盤，若出現手麻、刺痛，甚至夜間痛醒，當心罹患腕隧道症候群！55歲的黃小姐長年擔任行政職，需要做大量的電腦文書工作。最近她發現自己的拇指、食指與中指，開始出現麻木與刺痛，夜裡常被手麻痛醒，連水杯都拿不穩。就醫後確診罹患腕隧道症候群。經接受夜間佩戴護腕、調整工作姿勢及規律手部伸展等保守治療3個月後，症狀才有所改善。

女性、重複用手族群風險高 慢性疾病也可能誘發

收治病例的臺中榮民總醫院嘉義分院神經外科主任蔡孟洋表示，腕隧道症候群是臨床常見的正中神經壓迫疾病，若延誤治療，可能導致握力下降、手部功能受影響，對日常工作或生活會帶來諸多不便。

蔡孟洋主任提到，腕隧道症候群約影響2%至4%的人，其中女性發生率是男性的3至10倍，好發年紀為40至60歲。他指出，除了長時間使用鍵盤滑鼠的上班族、工廠作業員與家庭主婦外，手腕外傷、糖尿病、甲狀腺異常、類風濕性關節炎，或孕期水腫，都可能誘發正中神經受壓。