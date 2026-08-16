有哮喘唔可以養貓狗？醫生：減致敏原暴露、穩定控制先係關鍵

對有哮喘的寵物飼主而言，重點不是只能與毛孩分離，而是辨識個人過敏誘因，做好環境管理。

許多哮喘或過敏患者在症狀反覆發作時，常陷入健康與陪伴寵物之間的兩難。對此，臺北市立萬芳醫院胸腔內科李枝新主任指出，哮喘並不代表一定要與毛孩分離；但若接觸貓狗後出現咳嗽、喘鳴、胸悶或夜間咳嗽，應留意寵物相關致敏原是否可能誘發症狀。面對寵物致敏原，關鍵在於學習如何降低誘發風險，只要透過正確的居家環境管理、落實穩定用藥與定期監察，多數患者都能在健康與陪伴之間找到平衡。

哮喘不是不能養寵物 先認致敏原、降低接觸量

李枝新主任指出，寵物皮屑、毛髮及其附著的致敏原，對部分哮喘患者來說，是可能的誘發因素之一，但並非所有患者，都會因養貓狗而惡化。對哮喘患者來說，與其只討論「能不能養寵物」，更重要的，是評估如何降低接觸量。

李枝新主任表示，首先可將臥室維持為低敏環境，盡量避免寵物進入臥室或上床；並定期清潔床鋪、枕頭及寢具；家中若有地氈、布梳化等容易累積致敏原的物品，也可視情況減少使用。同時，可善用高效率濾網的空氣清淨機，過濾皮屑與毛髮。另外，接觸寵物後養成勤洗手、換衣物的習慣，並盡可能減少布梳化與地氈等易堆積致敏原的家具，從日常細節大幅降低過敏刺激。