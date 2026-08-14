心瓣問題須手術處理 資助計劃減負擔

本港60歲或以上人口中估算有三成人患不同程度的心瓣及結構性心臟病，惟此病的手術治療仍屬公立醫院自費項目，一般基層長者難以負擔，加上輪候時間長而延誤治療。港安醫院慈善基金(司徒拔道)近日獲得500萬元捐款，推出心瓣及結構性心臟病資助計劃，最高可資助全額手術費，冀紓緩基層患者負擔。 目前公立醫院的心瓣及結構性心臟病手術，因應手術類型價錢約由6萬至25萬元不等；加上輪候人數眾多，而私家醫院的手術費更難以負擔，導致不少患者在等待期間病情惡化甚至離世。

公院須分3次手術 87歲的簡女士本來已有心臟問題，至去年初欲接受婦科手術時發現心臟情況轉差，今年初中風後情況更為嚴重，常有胸口痛、氣喘等問題。由於每行約十步她就必須停下休息，每次覆診都耗時大半日，令簡女士及其照顧者都心力交瘁。簡女士被建議接受心臟手術，公院須分3次進行，而首次手術政府也只資助約2萬元。簡女士女兒指，擔心母親年紀未必可應付3次手術，公院的費用也未必可負擔，一度打算動用退休金為母治病。