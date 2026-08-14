眼周粒粒 無痛不等於安全

當眼周位置突然出現不知名的肉粒，以為不痛不癢便可以不理？眼科專科醫生鄧啓達警告，「眼周出現粒粒可以是感染發炎，亦可以是良性甚至惡性腫瘤(癌症)。而良性和惡性腫瘤都可以不痛，所以沒有痛感並不代表一定是良性。若掉以輕心有可能會忽略致命風險。」 5大癌症警號 眼周粒粒成因可分為3大類。首先是感染或發炎，如眼挑針或眼瘡，因油脂分泌腺出口阻塞或細菌感染形成。第二是良性腫瘤，生長非常緩慢，一般對生命沒有威脅。第三是惡性腫瘤，即皮膚癌，可在眼瞼發生。

不少人以為粒粒不痛便可放心，鄧啓達直言這是錯誤觀念，他指出以下5個需要警惕的癌症特徵，「第一，年長人士(50歲以上)風險較高；第二，粒粒在最近幾個月才出現，且大小變化很大(如兩三個月大了一倍)；第三，邊緣不規則、不對稱、顏色不均勻；第四，表面皮膚容易破損，洗面擦一擦會流血；第五，周邊眼睫毛被侵蝕脫落。若出現這些情況，較大機率是癌症，必須盡快求醫。」 惡性腫瘤可致命 鄧啓達指出，「惡性腫瘤可在眼瞼周邊侵蝕，破壞外觀，甚至擴散到淋巴核和其他器官，造成生命危險。」另外，若眼瘡處理不當，細菌感染可引致蜂窩組織炎，嚴重可令整個眼腔發炎，影響視力。「而良性腫瘤雖不危及生命，但若體積太大，可遮擋視線、令眼瞼下垂或壓迫角膜形成散光，同樣需要關注。」

眼瘡熱敷可處理 針對不同類型的粒粒，治療方法各異。鄧啓達表示，「眼瘡可透過熱敷(暖敷)幫助油脂排出，配合抗生素眼藥水或藥膏減低發炎。而嚴重或較大顆的眼瘡可考慮手術切除。」良性腫瘤若影響外觀或視線，可手術切除或冷凍治療。惡性腫瘤的處理方法主要是手術切除，較大者通常先抽組織化驗確定癌細胞類型，再計劃手術。 用針挑走極危險 鄧啓達警告，切勿用手或針自行處理眼周粒粒，「用針更危險，如不小心碰到眼球可導致失明。」自行處理亦可能引致出血、發炎感染，而且未必有效弄走粒粒，反而延誤治療。