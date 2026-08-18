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健康
出版：2026-Aug-18 07:30
更新：2026-Aug-18 07:30

【一招邁向美麗蛻變】拆解更年期徵狀 愛自己 不妥協 掌握人生黃金下半場

(資料由客戶提供)

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雖然歲數只是一個數字，但原來「四字頭」與「三字頭」真的有很大分別！開始會突然熱到無名火起，夜間入睡後大汗淋漓，連枕頭與床單都濕透，翻來覆去難以安眠，幾乎每晚的睡眠都質素都大打折扣，更發現面上皺紋驟增，甚至私密方面都有變化 ，出現「斷崖式」衰老？

Hangover girl sleeps with headache unhappy woman feeling headache after sudden awakening by phone call alarm early morning exhausted young female suffering from insomnia migraine lying bed

拆解反覆無常的身體反應 認清更年期核心徵狀 

對於4555歲的女性而言，面對更年期徵狀悄然而至，身心的急速突變，難免會感到手足無措。隨著體內雌激素水平波動，身體各項機能開始發出訊號。以下為大家拆解步入更年期最常見的大核心徵狀，帶您正視身心變化： 

1. 潮熱盜汗與心悸 

研究指出，女性在更年期平均每日面臨潮熱發作達58次不等。除了突如其來的體溫上升，更常伴隨大汗淋漓、突然心跳加快或頭暈，令人防不勝防。 

2. 睡眠質素大幅下降 

受到荷爾蒙變化與夜間盜汗影響，更年期女性的睡眠質素平均下降達40%，常出現入睡困難、淺眠易醒等問題，進一步加劇日間的倦怠感。 

3. 私密滲漏與乾澀 

隨著骨盆底肌肉鬆弛與私密處組織變薄，超過50%的女性遭遇咳嗽、運動或打噴嚏時不自主「尿滲」的尷尬困擾；加上乾澀難耐與經期紊亂等問題，嚴重影響日常社交自信與生活品質。 

4. 情緒起伏與腦霧困擾 

心理與情緒的波動同樣不容忽視。除了因突發身體狀況引致的無力感外，許多女士會經歷煩躁、焦慮、精神緊張，甚至莫名憂鬱；部分人亦出現注意力難以集中、記憶力減退（腦霧）的情況，對工作與生活造成不少壓力。 

5. 關節疼痛與骨質流失 

高達62%的女性面臨影響日常活動的關節疼痛及僵硬困擾；隨著骨質流失加快，腰酸背痛亦成為常見的日常負擔。 

了解這些反覆無常的生理與心理反應，是邁向全方位調理的第一步。只要選對合適的保養與調理方法，就能優雅從容地度過過渡期！ 

Portrait sad young woman waking up feeling bad wants sleep wakes early morning looking lazy

從生活細節重塑身心平衡 適時調節生活節奏 

若已飽受上述症狀困擾，不妨從日常小細節著手，重新掌控生活節奏，同時照顧身心需求！針對入睡困難，打造睡眠友善環境必不可少。建議維持臥室涼爽，選擇透氣度高的床上用品，減少半夜因潮熱而「扎醒」。睡前建議聆聽柔和音樂、進行呼吸或冥想練習代替滑手機，以減少電子產品藍光影響褪黑激素分泌。 

此外，緊記為負面情緒尋找出口、學會抒壓解鬱。保持規律輕度運動 (如瑜伽或散步)，以改善煩躁與焦慮情緒；亦可與朋友或家人交流分享，了解這只是人生的自然過渡期，明白自己並不孤單，有助卸下內心負擔。 

 

古方結合現代科研高效調理 減滲收緊好心情 

除了調整生活習慣，若想更全面針對潮熱、盜汗、滲漏、易怒、淺眠、腰酸骨痛等更年期症狀，配合全方位的內在調理，更能事半功倍！「樂道更年28方」專為過渡期女性而設，秉持「長效調理、短期強化」理念，融合兩大經典古方「加味逍遙散」與「桂枝茯苓湯」，並配合現代西式科研成分，匯聚28種珍萃精華，由內而外全方位守護女士健康。 

樂道深知更年期女士深受私密處不適困擾，而且問題往往難以啟齒。其實隨著荷爾蒙水平變化，私密處容易出現乾澀、肌力下降等情況實屬常見，女士不必讓日常滲漏問題影響社交與生活質素。「樂道更年28方」針對這方面的需要，特別採用「南瓜大豆萃取」及「專利超級微脂體大豆萃取粉」，經臨床研究驗證，有效增強私密肌力，從而改善滲漏困擾，同時減少夜間起身次數，讓女士重拾安睡與日常自信，從容面對過渡期的每一階段。 

臨床研究顯示，高達98%用家認同有效舒緩更年不適；96%減少滲漏情況；70%減少晚間起床次數；66%減少使用護墊，充分印證產品能切實提升用家整體生活滿意度。 

另外，配方亦加入六大調節壓力成分(GABA、色氨酸、鎂、酸棗仁、洋甘菊萃取及檸檬馬鞭草)，有助抒壓解鬱、安心寧神，改善入睡困難及情緒波動。更加入現代抗衰科技成分PQQ，配合龜板、牡丹皮等漢方精華，達致滋陰補腎、延緩衰老、烏髮育髮及抗氧逆齡之效。配方溫和，不上火、不燥熱。 

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樂道更年28 

零售價：$499 / 每盒60 

保健：每日1次，每次2 

加強：每日2次，每次2 

*高度健康需要人士，建議首4星期每日2次，每次4 

 

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