【一招邁向美麗蛻變】拆解更年期徵狀 愛自己 不妥協 掌握人生黃金下半場

雖然歲數只是一個數字，但原來「四字頭」與「三字頭」真的有很大分別！開始會突然熱到無名火起，夜間入睡後大汗淋漓，連枕頭與床單都濕透，翻來覆去難以安眠，幾乎每晚的睡眠都質素都大打折扣，更發現面上皺紋驟增，甚至私密方面都有變化 ，出現「斷崖式」衰老？

拆解反覆無常的身體反應 認清更年期核心徵狀 對於45至55歲的女性而言，面對更年期徵狀悄然而至，身心的急速突變，難免會感到手足無措。隨著體內雌激素水平波動，身體各項機能開始發出訊號。以下為大家拆解步入更年期最常見的 5 大核心徵狀，帶您正視身心變化： 1. 潮熱盜汗與心悸 研究指出，女性在更年期平均每日面臨潮熱發作達5至8次不等。除了突如其來的體溫上升，更常伴隨大汗淋漓、突然心跳加快或頭暈，令人防不勝防。 2. 睡眠質素大幅下降

受到荷爾蒙變化與夜間盜汗影響，更年期女性的睡眠質素平均下降達40%，常出現入睡困難、淺眠易醒等問題，進一步加劇日間的倦怠感。 3. 私密滲漏與乾澀 隨著骨盆底肌肉鬆弛與私密處組織變薄，超過50%的女性遭遇咳嗽、運動或打噴嚏時不自主「尿滲」的尷尬困擾；加上乾澀難耐與經期紊亂等問題，嚴重影響日常社交自信與生活品質。 4. 情緒起伏與腦霧困擾 心理與情緒的波動同樣不容忽視。除了因突發身體狀況引致的無力感外，許多女士會經歷煩躁、焦慮、精神緊張，甚至莫名憂鬱；部分人亦出現注意力難以集中、記憶力減退（腦霧）的情況，對工作與生活造成不少壓力。

5. 關節疼痛與骨質流失 高達62%的女性面臨影響日常活動的關節疼痛及僵硬困擾；隨著骨質流失加快，腰酸背痛亦成為常見的日常負擔。 了解這些反覆無常的生理與心理反應，是邁向全方位調理的第一步。只要選對合適的保養與調理方法，就能優雅從容地度過過渡期！

從生活細節重塑身心平衡 適時調節生活節奏 若已飽受上述症狀困擾，不妨從日常小細節著手，重新掌控生活節奏，同時照顧身心需求！針對入睡困難，打造睡眠友善環境必不可少。建議維持臥室涼爽，選擇透氣度高的床上用品，減少半夜因潮熱而「扎醒」。睡前建議聆聽柔和音樂、進行呼吸或冥想練習代替滑手機，以減少電子產品藍光影響褪黑激素分泌。 此外，緊記為負面情緒尋找出口、學會抒壓解鬱。保持規律輕度運動 (如瑜伽或散步)，以改善煩躁與焦慮情緒；亦可與朋友或家人交流分享，了解這只是人生的自然過渡期，明白自己並不孤單，有助卸下內心負擔。

古方結合現代科研高效調理 減滲收緊好心情 除了調整生活習慣，若想更全面針對潮熱、盜汗、滲漏、易怒、淺眠、腰酸骨痛等更年期症狀，配合全方位的內在調理，更能事半功倍！「樂道更年28方」專為過渡期女性而設，秉持「長效調理、短期強化」理念，融合兩大經典古方「加味逍遙散」與「桂枝茯苓湯」，並配合現代西式科研成分，匯聚28種珍萃精華，由內而外全方位守護女士健康。 樂道深知更年期女士深受私密處不適困擾，而且問題往往難以啟齒。其實隨著荷爾蒙水平變化，私密處容易出現乾澀、肌力下降等情況實屬常見，女士不必讓日常滲漏問題影響社交與生活質素。「樂道更年28方」針對這方面的需要，特別採用「南瓜大豆萃取」及「專利超級微脂體大豆萃取粉」，經臨床研究驗證，有效增強私密肌力，從而改善滲漏困擾，同時減少夜間起身次數，讓女士重拾安睡與日常自信，從容面對過渡期的每一階段。

臨床研究顯示，高達98%用家認同有效舒緩更年不適；96%減少滲漏情況；70%減少晚間起床次數；66%減少使用護墊，充分印證產品能切實提升用家整體生活滿意度。 另外，配方亦加入六大調節壓力成分(GABA、色氨酸、鎂、酸棗仁、洋甘菊萃取及檸檬馬鞭草)，有助抒壓解鬱、安心寧神，改善入睡困難及情緒波動。更加入現代抗衰科技成分PQQ，配合龜板、牡丹皮等漢方精華，達致滋陰補腎、延緩衰老、烏髮育髮及抗氧逆齡之效。配方溫和，不上火、不燥熱。