熱門搜尋:
熊本地震 車Cam直擊 香港足球盛會 網上熱話 結業潮 新店關注組 C觀點 芊御 二手樓 消暑方法 周顯 健身 減肥
返回
健康
出版：2026-Aug-21 13:30
更新：2026-Aug-21 13:30

行樓梯減肥？｜研究揭行樓梯可降心血管病及死亡風險

分享：
行樓梯減肥？｜研究揭行樓梯可降心血管病及死亡風險

行樓梯減肥？｜研究揭行樓梯可降心血管病及死亡風險

你平時習慣行樓梯還是搭電梯？原來只要經常行樓梯，就可將整體的心血管疾病的風險降低，對於平時沒有固定運動習慣的人而言，日常多行樓梯絕對是不錯的增加活動方式。

行樓梯減肥？｜分析逾48萬人數據

據外媒報道，英國東英格蘭大學(UEA)及諾福克暨諾里奇大學醫院(Norfolk and Norwich University Hospital)進行了一項有關行樓梯及心血管疾病的分析研究，研究團隊共分析了9項研究，逾48萬名3584歲成人的資料，其中53%為女性，追蹤中位數達14年。有關研究結果也刊登於《美國心血管藥物期刊》。

結果顯示，常行樓梯的人士與較低的死亡風險有關，而死於心血管疾病的風險低39%，整體死亡風險亦低24%，研究也發現，常行樓梯的人士有較低的心肌梗塞、中風及心臟衰竭風險。

減肥運動｜增加步行數貼士（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，駕駛者可泊一個遠一點的停車場（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，乘搭交通公具可以早/遲一個站上/下車（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，選擇一個較遠的路去洗手間（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，每次運動之後行10分鐘作緩和運動（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，每餐後步行10分鐘（am730製圖） 減肥運動｜增加步行數貼士，有樓梯便行樓梯（am730製圖）

行樓梯減肥？｜將運動融入生活

都市人難以每天抽時間運動，研究人員認為，行樓梯不一定要被看待為正式運動，也可直接融入每天的生活，包括上下班的路上、外出等，過去也有研究發現，短時間的行樓梯可改善心肺功能，及降低血液中的膽固醇。

研究目前未有明確數據顯示行多少樓梯可降低疾病及死亡風險，是次研究也只證明兩者之間存在關聯，不能直接證明行樓梯就是降低死亡風險的唯一原因。不過對於忙碌的人來說，每天可以在日常生活中透過行樓梯增加身體活動量，絕對是益處。

ADVERTISEMENT

【👇送香港迪士尼「奇妙跑步嘉年華」參賽名額👇】

ad

恭喜你！獲取1分 !

更多積分任務