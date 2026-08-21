行樓梯減肥？｜研究揭行樓梯可降心血管病及死亡風險

你平時習慣行樓梯還是搭電梯？原來只要經常行樓梯，就可將整體的心血管疾病的風險降低，對於平時沒有固定運動習慣的人而言，日常多行樓梯絕對是不錯的增加活動方式。
行樓梯減肥？｜分析逾48萬人數據
據外媒報道，英國東英格蘭大學(UEA)及諾福克暨諾里奇大學醫院(Norfolk and Norwich University Hospital)進行了一項有關行樓梯及心血管疾病的分析研究，研究團隊共分析了9項研究，逾48萬名35至84歲成人的資料，其中53%為女性，追蹤中位數達14年。有關研究結果也刊登於《美國心血管藥物期刊》。
結果顯示，常行樓梯的人士與較低的死亡風險有關，而死於心血管疾病的風險低39%，整體死亡風險亦低24%，研究也發現，常行樓梯的人士有較低的心肌梗塞、中風及心臟衰竭風險。
行樓梯減肥？｜將運動融入生活
都市人難以每天抽時間運動，研究人員認為，行樓梯不一定要被看待為正式運動，也可直接融入每天的生活，包括上下班的路上、外出等，過去也有研究發現，短時間的行樓梯可改善心肺功能，及降低血液中的膽固醇。
研究目前未有明確數據顯示行多少樓梯可降低疾病及死亡風險，是次研究也只證明兩者之間存在關聯，不能直接證明行樓梯就是降低死亡風險的唯一原因。不過對於忙碌的人來說，每天可以在日常生活中透過行樓梯增加身體活動量，絕對是益處。