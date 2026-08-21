行樓梯減肥？｜研究揭行樓梯可降心血管病及死亡風險

你平時習慣行樓梯還是搭電梯？原來只要經常行樓梯，就可將整體的心血管疾病的風險降低，對於平時沒有固定運動習慣的人而言，日常多行樓梯絕對是不錯的增加活動方式。

行樓梯減肥？｜分析逾 48 萬人數據

據外媒報道，英國東英格蘭大學(UEA)及諾福克暨諾里奇大學醫院(Norfolk and Norwich University Hospital)進行了一項有關行樓梯及心血管疾病的分析研究，研究團隊共分析了9項研究，逾48萬名35至84歲成人的資料，其中53%為女性，追蹤中位數達14年。有關研究結果也刊登於《美國心血管藥物期刊》。

結果顯示，常行樓梯的人士與較低的死亡風險有關，而死於心血管疾病的風險低39%，整體死亡風險亦低24%，研究也發現，常行樓梯的人士有較低的心肌梗塞、中風及心臟衰竭風險。