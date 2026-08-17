增肌不只靠運動 做好１件事有助肌肉生長 仲可以加速燃脂

想增肌，不是一味靠增加運動量。有研究發現，良好的睡眠有助促進生長激素分泌，不但能幫助肌肉和骨骼生長，也與脂肪燃燒及健康成長有關，所以想增肌或減脂都需要你睡得夠、睡得好。

觀察睡眠周期生長激素活性變化 美國加州大學柏克萊分校的研究團隊，在小鼠的大腦放置電極，並利用光線刺激下丘腦神經元，然後以記錄得的神經活動分析小鼠的大腦迴路。由於小鼠的自然睡眠模式是晝夜交替進行，以每次僅持續幾分鐘的短暫睡眠為主，這種睡眠模式讓研究人員能夠反覆觀察小鼠在不同睡眠周期中生長激素活性的變化。

發現調控生長激素迴路 結果發現一種負責調節睡眠期間生長激素的大腦迴路，當中負責調節生長激素釋放的2種胜肽類激素，在睡眠的不同階段表現出不同的作用，生長激素釋放激素(GHRH)可促進生長激素釋放，而生長抑素則抑制生長激素的釋放。在快速動眼睡眠期間，生長激素釋放激素和生長抑素均有升高，導致生長激素釋放增加。但在非快速動眼睡眠期間，生長抑素水平下降，而生長激素釋放激素只適度升高，從而形成不同的荷爾蒙調節模式。有關研究已刊載於《Cell》。