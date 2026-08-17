乳房腫塊 抽針辨別良性惡性

乳癌是本港女性最常見的癌症，若自我檢查時發現乳房有硬塊，都會不其然感到憂慮。而在乳房造影或超聲波檢查後，若有懷疑就需要做「抽針」的程序，取出組織，查看硬塊究竟是良性抑或屬惡性。

外科專科醫生英偉亮表示，坊間仍常糾結於「粗針」和「幼針」，但其實兩者針頭尺寸相差不大。在痛感方面，英偉亮指，「病人以為幼針痛楚較小，而事實上粗針會配合麻醉使用，幼針一般不會，反而過程中病人或覺得比用粗針更痛。這裡的『粗針』是指組織檢查，而『幼針』則為細胞檢查。」