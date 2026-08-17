乳房腫塊 抽針辨別良性惡性

乳癌是本港女性最常見的癌症，若自我檢查時發現乳房有硬塊，都會不其然感到憂慮。而在乳房造影或超聲波檢查後，若有懷疑就需要做「抽針」的程序，取出組織，查看硬塊究竟是良性抑或屬惡性。
外科專科醫生英偉亮表示，坊間仍常糾結於「粗針」和「幼針」，但其實兩者針頭尺寸相差不大。在痛感方面，英偉亮指，「病人以為幼針痛楚較小，而事實上粗針會配合麻醉使用，幼針一般不會，反而過程中病人或覺得比用粗針更痛。這裡的『粗針』是指組織檢查，而『幼針』則為細胞檢查。」
組織檢查較準確
英偉亮解釋，「細胞檢查就像打散一幅磚牆，只給你一塊磚，去推測整幅牆面狀況。而組織檢查直接取出一小段組裝好的磚牆，觀察整體結構，所以組織檢查的準確度較高，能夠明確區分良性還是惡性，並可用作進一步化驗腫瘤特性，以決定治療方案。」相反細胞檢查則可能存在誤差，樣本也未能用作後續基因檢測。「因此不少患者帶細胞檢查報告前來求診，最終要多做一次組織檢查以作確認，倒不如一開始便『抽粗針』。」目前組織檢查已成國際標準，屬確診乳癌的必須步驟。
真空輔助技術
組織抽取傳統會使用「彈弓針」，快速射出並收回，切取條狀的實體組織，醫生會經同一切口重複抽取數個組織樣本；近年在特定情況下可選擇真空輔助切片(VAB)，透過X光或超聲波引導切片針，利用真空吸力的輔助，將所需組織「吸入」，「好處是一次過可取得到比傳統抽針檢查更多乳腺組織，儀器亦毋須反覆抽插，減低風險和不便。因此適合需要大量組織樣本的個案，提高診斷準確度。」英偉亮續指，「對於1厘米以下的良性腫瘤，也可透過VAB作『刨冰式』微創清除，避免傳統手術切口。惟此法不能應用於惡性腫瘤，必須以手術完整切出以防擴散。」
定期篩查及早發現
為及早發現乳癌，女性應該定期接受篩查。年過40者，無家族史、無相關基因突變、無相關高風險病歷，可每兩年做一次乳房造影；至於有家族史、BRCA等相關基因突變攜帶者、曾接受胸部電療，或驗出非典型增生/乳頭瘤女性，應更早開始篩查，每年一次乳房造影外，再按需要接受超聲波檢查。