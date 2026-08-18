冷氣房風險｜長期留室內都會感染病毒？冷氣房要小心6大呼吸道病毒 醫生揭3招預防

室內傳播病毒的風險遠高於室外？有醫生指出，在夏天期間有患者會疑惑自己一直在室內冷氣，可是也常常會出現感冒、發燒等的病毒感染。但其實室內空間空氣不流通，病毒微粒容易累積，在冷氣房更要小心有6大呼吸道病毒。醫生亦指出有3大預防手法以作出防護。

冷氣傳播風險｜長期留室內都會感染病毒？

重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，事實上，冷氣雖然本身不會產生病毒，但冷氣環境常同時具備四項有利於病毒傳播的條件包括：

人員密集

空間密閉

通風不良

停留時間長

在此類環境中，經由呼吸道飛沫或細小氣溶膠傳播的病毒，其擴散效率會顯著提升。根據美國疾病管制與預防中心(CDC)，呼吸道病毒尤其容易在擁擠且通風不佳的室內空間，透過空氣中的懸浮微粒進行傳播。