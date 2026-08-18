冷氣房風險｜長期留室內都會感染病毒？冷氣房要小心6大呼吸道病毒 醫生揭3招預防

室內傳播病毒的風險遠高於室外？有醫生指出，在夏天期間有患者會疑惑自己一直在室內冷氣，可是也常常會出現感冒、發燒等的病毒感染。但其實室內空間空氣不流通，病毒微粒容易累積，在冷氣房更要小心有6大呼吸道病毒。醫生亦指出有3大預防手法以作出防護。
冷氣傳播風險｜長期留室內都會感染病毒？
重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，事實上，冷氣雖然本身不會產生病毒，但冷氣環境常同時具備四項有利於病毒傳播的條件包括：
人員密集
空間密閉
通風不良
停留時間長
在此類環境中，經由呼吸道飛沫或細小氣溶膠傳播的病毒，其擴散效率會顯著提升。根據美國疾病管制與預防中心(CDC)，呼吸道病毒尤其容易在擁擠且通風不佳的室內空間，透過空氣中的懸浮微粒進行傳播。
冷氣傳播風險｜冷氣房要小心6大呼吸道病毒
黃醫生強調，以下6種病毒在密閉冷氣空間中傳播風險較高：
1. 新冠病毒(SARS-CoV-2)
可透過近距離飛沫與微小氣溶膠傳播，傳染力極強。
2. 流感病毒
咳嗽或打噴嚏產生之飛沫顆粒，容易在通風不良處滯留。
3. 呼吸道融合病毒(RSV)
嬰幼兒與年長者為高風險族群，可經由飛沫及接觸傳播。
4. 腺病毒
常見於幼稚園或辦公室群聚感染，症狀表現為持續發燒。
5. 人類偏肺病毒(hMPV)
症狀與RSV相似，易引發支氣管炎與肺炎。
6. 一般感冒病毒(如鼻病毒)
雖不屬於重症病原體，但冷氣環境易使呼吸道黏膜乾燥，增加感染機會。
另外，冷氣通風不良時，以空氣傳播為主的病毒會顯著增加，包括有新冠病毒、流感病毒、RSV、腺病毒、hMPV及其他感冒病毒等。而在群聚時，會以接觸傳播為主的病毒，但主要經由手部、物品或食物傳播的包括有腸病毒、諾如病毒。腸病毒與諾如病毒雖然也常見於夏季室內群聚，但其主要傳播途徑為接觸受污染的玩具、門把、食物或排泄物，並非透過冷氣系統散播。
冷氣傳播風險｜醫生揭3招預防
黃醫生建議，如果要在室內加強防護，應該：
1. 定期開窗通風
即使持續使用冷氣，仍建議每數小時開啟窗戶通風約10分鐘，以增加室內外空氣交換。
2. 適時佩戴口罩
於人多密閉空間或出現呼吸道症狀時，主動佩戴口罩，並盡量避免長時間停留於擁擠場所。
3. 加強環境清潔與手部衛生
尤其針對幼兒與年長者經常接觸的環境(如托嬰中心、幼稚園)，應加強玩具清洗與手部消毒，以降低接觸傳播風險。