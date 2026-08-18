腎病｜男子加熱剩菜致屙嘔需洗腎 醫生揭5種隔夜食物放雪櫃也沒用

腎病｜男子微波加熱昨日剩菜恐嘔吐腹瀉 醫生揭5種隔夜食物放雪櫃也沒用

剩菜只要有放進雪櫃，進食前有充分加熱就可以安心進食？有醫生分享一宗案例指，一名男子微波加熱昨日剩菜後出現劇烈嘔吐及腹瀉症狀，求醫揭出現急性腎損傷，需洗腎一星期。醫生指出，有5種隔夜食物即使放雪櫃也無法殺滅細菌，特別是對於腎臟機能衰退來說，絕對不能食用。

腎病｜男子微波加熱昨日剩菜恐嘔吐腹瀉 腎臟科醫生洪永祥在其facebook專頁上分享指，該名男子65歲，本身已經是慢性腎衰竭第三期患者，他將中午剩餘之蜆肉海鮮麵加蓋冷藏，隔日晚餐經微波加熱後食用。進食後4小時內出現劇烈嘔吐、腹瀉及全身顫抖。送抵急診時血壓已降至75/45mmHg，診斷為敗血性休克合併急性腎損傷，需入住加護病房並接受為期一周的透析治療。醫生分析，致病原因為隔夜海鮮中孳生之高濃度金黃色葡萄球菌及腸炎弧菌，其耐熱毒素未因微波加熱而破壞。

腎病｜醫生揭5種隔夜食物放雪櫃也沒用 許多腎病患者認為食物冷藏即能確保安全。然而，洪醫生解釋指，冰箱僅能減緩細菌繁殖，無法消滅已存在之病原體。部分致病菌(如李斯特菌)在4°C低溫環境下仍能持續生長。腎衰竭患者因免疫功能低下、毒素代謝能力減弱，即使少量細菌毒素亦可能引發嚴重腸胃炎、脫水、高血鉀，甚至敗血症。 洪醫生提醒，腎病患者應避免的5類隔夜食品： 1. 隔夜海鮮(蝦、蟹、蜆、魚類) 海鮮類食材極易腐敗，冷藏後仍會產生大量蛋白質分解物，增加肝腎負擔。腸炎弧菌與金黃色葡萄球菌所分泌之耐熱毒素，即使高溫加熱亦難以破壞。

2. 隔夜綠葉蔬菜(菠菜、白菜、芹菜等) 此類蔬菜硝酸鹽含量較高，煮熟後若放置過久，細菌會將其轉化為亞硝酸鹽。此外，反覆加熱會使鉀離子濃度相對提升，對腎病患者而言可能誘發高血鉀症，影響心臟節律。 3. 隔夜半熟蛋及蛋類製品 未完全煮熟之蛋品(如糖心蛋、太陽蛋)可能殘留沙門氏菌。即使冷藏存放，細菌仍可能大量繁殖，進食後易導致嚴重腸胃炎。 4. 隔夜涼拌菜與沙律 此類菜品未經高溫烹調，初始菌落數即較高。放置過夜後，即使冷藏，李斯特菌與大腸桿菌亦可能大量孳生，且無法再經加熱處理，風險最高。