定時定候人安定 美研究揭規律作息 或助減少疼痛和抑鬱症狀

不少人或因為工作，或因為玩樂，導致日夜顛倒。美國一項研究發現，規律的生活作息，可能有助降低疼痛及抑鬱帶來的傷害，反映定時作息或對身心健康有難以想像的益處。

體重指數同時較低

根據在《Behaviour Medicine》發表的研究，美國密蘇里大學的團隊分析67名平均年齡為68.3歲的成人，其中37人有失眠症狀，30人睡眠良好。為了衡量作息規律性，參加者須連續7天記錄5項活動的具體時間，分別是起床、進行首次社交互動、開始工作或執行其他活動、吃晚餐，以及就寢，如果參加者每天這些活動的時間相差不超過45分鐘，便視為作息規律。同時，他們也需要報告身體疼痛程度、抑鬱程度和體重指數。

結果顯示，有失眠症狀的人比睡眠良好的經歷更多疼痛和抑鬱症狀，但無論參加者是否失眠，作息規律的人通常有較少疼痛和抑鬱症狀，體重指數也較低。此外，有失眠問題的年長人士，日常作息規律程度並不比睡眠良好的人差，代表有些即使長期面對睡眠問題，仍然能維持穩定日常節奏。