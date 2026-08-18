長期暴露交通噪音與柏金遜症有關！研究：每增11.5分貝 風險相對增3%

柏金遜症(Parkinson's disease)是一種神經退化性疾病，病情隨時間進展，患者腦部可能逐漸受損，進而影響動作控制、平衡能力等。過去研究指出，疾病發生可能與空氣污染、農藥等因素有關。一項最新研究發現，長期暴露於道路交通噪音與柏金遜症風險增加存在關聯，噪音每增加11.5分貝，罹患柏金遜症的風險便相對增加3%；若住家有較安靜的空間、受噪音影響程度較低，則觀察到疾病風險有所下降。

研究追蹤 310 萬人共 18 年 探討噪音暴露與柏金遜症關聯 英國《衛報》報道，上述研究納入約310萬名40歲以上的丹麥居民，並追蹤長達18年，著重探討道路交通噪音與柏金遜症的關聯，亦是該領域中規模較大的研究，近期已刊登於醫學期刊《美國醫學會神經學期刊》(JAMA Neurology)。 研究團隊分別測量了每位受試者的住宅外牆噪音暴露最高與最低的位置，並計算不同位置的噪音差異，以評估長期交通噪音暴露情形。研究觀察發現，交通噪音每增加11.5分貝，受試者在研究期間罹患柏金遜症的風險增加3%。此外，若住宅有較安靜的空間，可能有助減輕道路交通噪音與柏金遜症風險增加之間的關聯。

環境噪音為柏金遜症研究新方向 研究團隊盼提高各界關注 研究團隊表示，先前已有研究提出噪音可能與柏金遜症的發生有關，推測相關機制包括長期壓力反應、睡眠受到干擾等。研究作者之一、德國美因茲大學醫學中心心臟科Thomas Münzel醫生表示，環境噪音在柏金遜症風險因子研究中屬於較新興的領域，過去僅被認為是潛在的風險因子之一，而此次研究結果有望提升各界對此議題的關注，並進一步推動更多相關研究。 研究結果顯示，即使將空氣污染、教育程度、收入等因素納入考量，交通噪音與柏金遜症風險增加的關聯仍然成立。雖然研究未納入受試者的生活習慣資料，不過收入、教育程度不同的族群皆出現相同趨勢，因此研究團隊認為，生活型態差異應不足以改變研究結果。