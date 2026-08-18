及早保護晚年大腦健康！研究：中年「無3心血管因素」未失智時間多13年

隨著全球人口老化，失智症患者預估也將持續攀升，能否在中年時期及早介入，降低晚年認知功能退化與失智風險，也成為醫界關注的方向。美國近期一項最新研究觀察發現，中年時期無高血壓、糖尿病且不吸煙，與同時有這3項心血管風險因素的族群相比，未罹患失智症的時間多出近13年，顯示人們及早重視心血管健康，可能與晚年的腦部健康狀況有關。

紐約大學萬人研究 探討中年心血管風險因素與晚年罹失智症關聯 美國紐約大學朗格尼醫學中心研究團隊透過該校新聞稿指出，本次研究所使用的數據來自「動脈粥樣硬化風險社區研究」(ARIC)，該研究自1986年起針對美國居民進行了數十年的追蹤，從中了解他們在中年時期的心血管風險因子以及晚年的失智症相關資訊。 在本次研究中，研究團隊分析12,409名受試者的資料，受試者的年齡介於45至64歲之間、平均56歲，研究開始時皆未罹患失智症。研究人員著重評估受試者在中年時期的3項健康風險因素，即高血壓、二型糖尿病與吸煙情形，以及使用限制平均存活時間(RMST)分析，計算受試者55歲至95歲之間「活著且沒有失智」的時長。研究團隊持續追蹤約30年，平均追蹤時間為26年，研究已刊登於醫學期刊《神經學》(Neurology)。

中年無高血壓、糖尿病、吸煙 研究：未失智症時間約 30.1 年 研究期間共有3,008人確診失智症，另有5,238人在未罹患失智症前死亡。研究結果顯示，研究開始時沒有糖尿病、高血壓，也不吸煙的人，研究觀察期間未罹患失智症的時間平均約為30.1年。相較之下，具備1項風險因素者約為26.3年，具備2項者約21年，而同時具有3項風險因素者僅約17年。 換言之，沒有高血壓和糖尿病，又不吸煙的人，與同時具備3項風險因素者相比，未罹患失智症的時間平均可多出近13年。研究也發現，同樣是具備3項風險因素，女性未罹患失智症的時間平均為18.1年，男性則稍微較短，平均為16.6年。

專家：鼓勵大眾及早戒煙 步入中年要護心血管 從研究結果可見，中年時期是否具有心血管風險因子，可能與失智症發生時間有關，研究主持人、紐約大學朗格尼醫學中心最適老化研究所Josef Coresh主任表示，希望藉由上述研究結果，可鼓勵大眾應及早戒煙，並在步入中年後密切關注自身的心血管健康。 但研究團隊強調，尚未能證明避開上述心血管風險因素，一定就能使得失智症延後發生，只能說明兩者之間存在相關性。此外，研究人員僅在單一時間點測量受試者的3項風險因素，無法掌握健康狀況在後續是否發生變化，同樣也是研究限制之一。