重症肌無力症 精準控病 改善生活質素

重症肌無力症屬罕見自體免疫疾病，在港有約1,500至2,000名患者。患者症狀遍及全身，不但肌肉變得無力，甚至引發「肌無力危象」，可以致命。病人組織「香港肌無力協會」期望精準治療新藥C5補體抑制劑可納入藥物名冊，幫助患者重過正常生活。 腦神經科專科醫生劉玉麟表示，重症肌無力症成因是免疫系統錯誤攻擊肌肉。正常情況下，神經末梢會釋放「乙醯膽鹼」與肌肉的受體結合，觸發肌肉收縮；而患者體內產生的抗體會阻塞相關受體，以致肌肉未能收縮，產生無力徵狀。「不同年齡均可能發病，而女性患者偏向40歲以下，男性則以60歲以上較多見。惟現時並未發現此病的風險因素。」

肌無力危象可致命 臨床上主要分為眼肌型及全身型，前者只影響眼部肌肉，造成眼皮下垂、視力模糊、重影等徵狀；全身型佔約75%個案，受影響部位廣泛，如面部及咽喉肌肉無力以致說話含糊、吞嚥困難、面無表情；頸部及四肢受累的話會難以支撐頭部重量而垂頭、上下樓梯有障礙，甚至拿筷子都感疲倦；最嚴重是波及呼吸系統，或致氣促、呼吸困難，若出現肌無力危象須立即送院急救，約15%至20%患者曾最少經歷一次肌無力危象。

傳統藥物難長期使用 由於早期徵狀不明顯，確診一般需時數月，醫生會透過多種檢查，包括抗體測試、電生理檢查等找出病因。劉玉麟續指，「短期緊急治療可考慮血漿置換清除自體抗體；或透過靜脈注射免疫球蛋白(IVIG)中和抗體。」藥物治療則有俗稱大力丸的乙醯膽鹼酯酶抑制藥物，增加體內乙醯膽鹼濃度改善肌力；另會用類固醇、免疫抑制劑等，控制免疫系統。傳統免疫系統藥物雖可減輕症狀，但長期使用同時帶來骨質疏鬆、代謝異常、感染風險等副作用。