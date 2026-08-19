硬係醒唔起？研究揭大腦藏著沉默的記憶 有天突然會記返起

你有無試過，有些事情明明怎樣想也想不起來，卻在某個熟悉場景突然靈光閃現？最新研究指出，這種經驗可能不是巧合，而是部分遺忘的記憶實際沒有消失，只是暫時藏在大腦深處，當遇到合適的情境就會再次被喚醒。

再次恢復記憶

瑞士弗里德里希．米歇爾生物醫學研究所的團隊，利用果蠅進行研究，發現大腦可能同時保存兩種記憶，一種能直接影響行為，另一種則以「沉默記憶」(silent memory trace)形式存在，所以有些記憶即使一度想不起來，也沒有真正消失。

研究人員先讓果蠅把特定氣味和輕微電擊建立連結。約24小時後，果蠅已不再避開該氣味，看似已經遺忘，但當牠們重新回到接受訓練的相同環境，包括光線、地面材質等熟悉情境後，原本消失的記憶竟再次恢復，重新避開該氣味。反映大腦並未刪除這段記憶，而是將其暫時封存，等到重遇接近最初形成記憶的環境時便會重新啟動。