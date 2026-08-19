猝死｜40歲男高溫打波半個鐘後猝死 醫生揭7情況年輕人易猝死 6症狀勿當中暑

夏季高溫環境除了要小心中暑，也要小心心臟風險。有醫生分享一宗案例指，一名40多歲男子在夏季打波半小時後，稍作休息並喝水，但幾分鐘後突然失去意識倒地猝死。醫生指出，即使是健康的年青人也要提防猝死風險，特別在7種情況之下，猝死風險可能會增加。另外，若在高溫之下出現6大症狀就需及時求醫，切勿只當作普通中暑單純休息。

猝死｜40歲男高溫打波半個鐘後猝死 重症科醫生黃軒在其facebook專頁上分享指，該名男子既往無重大疾病史，於夏季高溫悶熱午後與友人進行球類運動。活動約30分鐘後，出現明顯出汗、胸悶等症狀，同行者建議休息時，患者自認僅為天候因素所致，未予重視。短暫休息並飲水後，數分鐘內突然失去意識、倒地不起。經送醫診斷為致命性心律不正，後續檢查發現患者本身存在未確診之潛在性心臟結構異常。 黃醫生指出，在臨床上，部分所謂「健康人士」的突發性猝死事件，並非毫無預兆，而是潛在心血管疾病在高溫、脫水及劇烈運動等多重壓力下被誘發所致。

夏季高溫環境下，人體為有效散熱，皮膚血管會呈現擴張狀態，心臟輸出量與心跳速率隨之增加。同時，大量排汗導致循環血容量下降，心臟需更費力維持全身血液供應。這個過程若伴隨脫水及電解質失衡(特別是鈉、鉀離子的異常)，可能影響心肌細胞的生理穩定性，增加心室頻脈或心室顫動等惡性心律不正的發生風險。

猝死｜醫生揭7情況年輕人易猝死 黃醫生指出，即使為年輕或體能狀態良好者，若同時存在以下因素，猝死風險仍可能顯著上升： 運動習慣與強度落差：平時缺乏規律運動，突進行高強度活動 環境條件：高溫高濕環境下排汗效率不佳 作息與行為因素：熬夜、飲酒後進行劇烈運動 水分與電解質管理不當：大量流汗而未適當補充水分及電解質 感染期運動：感冒或病毒感染後仍勉強運動 潛在性心臟疾病：未診斷之心肌病變或先天性心律不正 外源性刺激物：使用能量飲料、興奮劑或成分不明之減重產品