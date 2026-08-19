頭髮健康｜用沐浴露洗頭 恐頭皮倍增甩頭髮 醫生揭4症狀需檢查產品是否合適

洗頭不用洗頭水竟會為頭皮帶來嚴重後果？有醫生指出，若貪圖方便用沐浴露洗頭可導致頭皮倍增，甚至會令毛囊萎縮，最終釀成脫髮。醫生指出，若頭皮出現4大症狀，就需要檢查產品到底是否適合自己，以維護頭皮健康與髮質狀態。

頭髮健康｜用沐浴露洗頭 恐頭皮倍增甩頭髮 皮膚科專科醫生柯博桓在其facebook專頁上分享指，許多人為求便利，習慣以肥皂或沐浴露同時清潔身體與頭皮。然而，此做法可能對頭皮健康與髮質造成潛在影響。以下從頭皮酸鹼值、清潔機制與毛囊生理等面向，說明其原因與建議： 1. 破壞頭皮酸性保護膜 健康的頭皮環境呈弱酸性(pH值約4.5至5.5)，此酸性狀態有助於維持表皮屏障功能與菌叢平衡。市售多數肥皂的pH值介於9至11之間，屬於鹼性。以此類產品清洗頭皮，相當於反覆破壞其酸性保護層，使皮脂膜受損，水分蒸發加速，頭皮因而出現緊繃、乾燥，長期可能導致屏障功能下降，對外界刺激更為敏感。

2. 過度清潔引發頭皮屑與乾癢 沐浴露多為身體皮膚設計，其清潔力與界面活性劑濃度相對較高，並不適合用於頭皮。頭皮的皮脂腺密度約為臉部的兩倍，過度清潔會使皮脂膜被完全移除，進而誘發「補償性油脂分泌」。同時角質層因缺水而代謝紊亂，易出現大量細碎之乾性頭皮屑，伴隨明顯搔癢感。 3. 皂鹼成分損害毛鱗片結構 肥皂中的皂鹼成分會使毛鱗片強制撐開，導致髮絲表面粗糙、易打結、失去光澤。長期使用更可能破壞角蛋白鍵結，使彈性降低、脆弱易斷。對於已進行染燙處理的頭髮，褪色速度亦會明顯加快，且護髮效果有限。

4. 殘留物可能誘發慢性毛囊發炎 若肥皂或沐浴露未能徹底沖洗乾淨，其鹼性殘留物可能持續刺激毛囊周圍皮膚，引發慢性低度發炎。此類發炎初期多無明顯不適，但長期累積可能影響毛囊健康，導致髮根變細或脫髮增加，且損傷往往在發現時已累積一段時間。 柯醫生表示，頭皮清潔產品選擇原則應該是 頭皮與頭髮應使用專用洗髮精，pH值以4.5至5.5之間的弱酸性配方為佳。 乾性或敏感頭皮者，建議選擇無矽靈、含胺基酸界面活性劑之溫和洗髮產品。 肥皂、沐浴露、洗面乳等產品均不適合用於頭皮清潔。