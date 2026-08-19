極速減肥 損脾胃傷氣血 可致脫髮停經

夏日炎炎，背心、短褲紛紛出籠，不少人為了展示身形線條，在盛夏時會極速減肥，如節食、斷食、排毒茶、消脂丸，甚至連瀉藥都出動，務求在一兩星期內暴瘦幾公斤。惟這種減肥策略，隨時換來身體的沉重代價。註冊中醫師庾亭嘉表示，「極速減肥非但不能長久維持，更直接損耗脾胃功能，由脾虛演變為氣血不足，甚至陽虛。建議減肥前先認清體質，循序漸進才能真正健康瘦身。」
每周減重0.5至1公斤最理想
庾亭嘉指出，從中醫角度而言，每周減重0.5至1公斤是最理想的進度，「如果超過這個數字就算偏快。」她強調，要判斷減重是否健康，不能只看數字，還要看減掉的是水分、肌肉量還是胃腸內容物，同時要觀察減肥期間會否出現胃痛、胃脹、胃酸倒流，以及後期會否出現頭暈、心悸、容易疲倦，甚至突然暈倒等情況，這些都是身體由脾虛演變成氣血不足的警號。
瀉藥減肥損元氣
很多為求快速見效，採用瀉藥或排毒茶等極端手段。庾亭嘉指，「這情況非常常見，尤其是年輕女性因過度減肥而導致氣虛，繼而演變成陽虛。」她解釋，氣虛是指在短時間內暴瘦，導致出汗過多或腹瀉頻繁，或服用過量寒涼減肥藥或減肥茶，會出現面色蒼白、容易頭暈、心悸、手震及容易出汗等症狀。「若氣虛進一步惡化為陽虛，體質會更加虛弱，除上述症狀外，還會出現手腳冰冷、尿液清淡量多、腰痠等問題。」
月經失調脫髮屬氣血不足
庾亭嘉特別提醒女性，若減肥後出現月經失調和脫髮，這其實是氣血不足的表現。「月經是女性每月的身體健康報告，必須密切留意經量、周期、顏色，以及是否有痛經或血塊等情況。」她強調，氣血虛弱的患者應先調補氣血，然後才能減重，若在氣血虛弱下減重，無異於損耗正氣，會加重脫髮和經量減少等問題。
針灸埋線助減肥
針灸是見效較快的減肥方法，庾亭嘉解釋，「針灸選取全身大穴調暢氣血，並針對腹部穴位改善腸道功能、促進代謝和水分排出。」研究證實，針灸或埋線對改善BMI、縮小腰圍和減少脂肪均有顯著效果。她提醒，「即使配合針灸，也必須保持健康飲食和運動。氣血極差、低血糖、極度疲倦或患有蟹足腫體質的人則不適合進行埋線治療。」
推瘦身茶助代謝
庾亭嘉推介性質平和的瘦身茶飲，用荷葉、山楂、陳皮、生薑、炒麥芽等食材泡茶或煎煮，具有消除胃脹和化解油膩的功效，每周飲用約5天。穴位按摩方面，她建議按壓足三里(膝蓋外側下方約4橫指)、中脘穴(腹部正中央)和豐隆穴(膝蓋外側與外踝連線中點)，有助健脾祛濕。耳穴則對控制食慾效果顯著，可利用飢點、內分泌、脾和胃等穴位。