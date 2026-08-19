極速減肥 損脾胃傷氣血 可致脫髮停經

夏日炎炎，背心、短褲紛紛出籠，不少人為了展示身形線條，在盛夏時會極速減肥，如節食、斷食、排毒茶、消脂丸，甚至連瀉藥都出動，務求在一兩星期內暴瘦幾公斤。惟這種減肥策略，隨時換來身體的沉重代價。註冊中醫師庾亭嘉表示，「極速減肥非但不能長久維持，更直接損耗脾胃功能，由脾虛演變為氣血不足，甚至陽虛。建議減肥前先認清體質，循序漸進才能真正健康瘦身。」

每周減重0.5至1公斤最理想

庾亭嘉指出，從中醫角度而言，每周減重0.5至1公斤是最理想的進度，「如果超過這個數字就算偏快。」她強調，要判斷減重是否健康，不能只看數字，還要看減掉的是水分、肌肉量還是胃腸內容物，同時要觀察減肥期間會否出現胃痛、胃脹、胃酸倒流，以及後期會否出現頭暈、心悸、容易疲倦，甚至突然暈倒等情況，這些都是身體由脾虛演變成氣血不足的警號。

瀉藥減肥損元氣

很多為求快速見效，採用瀉藥或排毒茶等極端手段。庾亭嘉指，「這情況非常常見，尤其是年輕女性因過度減肥而導致氣虛，繼而演變成陽虛。」她解釋，氣虛是指在短時間內暴瘦，導致出汗過多或腹瀉頻繁，或服用過量寒涼減肥藥或減肥茶，會出現面色蒼白、容易頭暈、心悸、手震及容易出汗等症狀。「若氣虛進一步惡化為陽虛，體質會更加虛弱，除上述症狀外，還會出現手腳冰冷、尿液清淡量多、腰痠等問題。」